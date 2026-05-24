Ganadores finales del XI Circuito Diputación de Córdoba BTT XCO 2026

Tras la disputa finalmente de cuatro pruebas puntuables del circuito provincial cordobés de la modalidad olímpica del BTT, ya conocemos a los nuevos campeones individuales y por clubes de XCO en Córdoba para esta temporada.

Llegó a su fin el XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2026. Trashaberse disputado pruebas de Córdoba, Rute, Montilla y Cordobilla, y después de suspenderse la programada en Torrecampo, es momento de poner en valor el trabajo realizado por deportistas, clubes y organizadores en una sensacional temporada dentro del circuito provincial cordobés de la modalidad olímpica del BTT.

Este circuito ha estado organizado por la Federación Andaluza de Ciclismo, con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba y en coordinación con los clubes organizadores de las distintas pruebas celebradas.

La temporada arrancó en la capital cordobesa con el ‘XCO Escuela Víctor Fernández’ celebrado en enero. Aquí Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamiento) y Francisco Rus (Vigo-Rías Baixas) fueron los mejores en el Parque Urbano El Patriarca.

Después llegó el mes de marzo con el ‘V Rally Villa de Rute’ en el que los jóvenes Elena Tienda (HYD-Ciudad de Salamanca) y José Antonio Trujillo (Conway CDC Trujillo) brillaron con luz propia.

En abril se disputó el ‘II Rally BTT Gran Capitán Ciudad de Montilla’ en el que Laura Palma (Rulecycling-Mcviman-Evaria) y David Porras (Espejo Bike Team) demostraron su poderío firmando sendas victorias.

Con el ‘5º Rally Cordobilla’ disputado a inicios de mayo en esta pedanía de Puente Genil, que además fue valedero para la Supercopa de Andalucía, se llegó al final de la temporada. Entre la gran presencia de bikers destacaron por encima de todos Ana María Mena y todo un veterano ya como es Víctor Manuel Fernández (Víctor Fernández Cycling, C.D.).

Ganadores finales por categorías:

Promesa: Mikel Guzmán (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Paula Venzala (C.D. Fam Bike Team).

Principiante: Daniel Luna (C.D. Makinon Bikes Málaga) y Paula Cárdenas (C.D. MTB Tortugas Cojas).

Alevín: David López (C.D. DBici19) y Ariadna López (C.D. Fam Bike Team).

Infantil: Alejandro Écija y Carmen Pérez (ambos del Team Proquisur by Rahamantah).

Cadete: Miguel Carretero (C.D. Fam Bike Team) y Elena Pavón (C.D. Landbike).

Júnior: Antonio Carlos Pedrosa y Nuria Palacios (ambos del C.D. BTT Villa de Benamejí).

Sub23: Manuel del Rey (C.D. Fam Bike Team) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamiento).

Élite: Fernando Aguilera (C.D. Bike Masters).

Máster 30: Rafael Nieto (C.D. A Bloque).

Máster 40: Francisco Gómez (C.D. A Bloque).

Máster 50: David Sánchez.

Máster 60: José Pastor (C.D. Kurtuba Team).