Belalcázar abrirá finalmente el XIII Circuito Provincial BTT NaturCor 2026

La marcha ‘De Pedaleo por Belalcázar’ se celebrará el domingo 7 de junio sobre un bonito recorrido de 37,05 kilómetros.

La localidad cordobesa de Belalcázar tomará protagonismo en el calendario provincial de cicloturismo BTT con la celebración el próximo domingo 7 de junio de la marcha ‘De Pedaleo por Belalcázar’, una cita que, tras el aplazamiento de la primera cita inicialmente prevista en Monturque, pasará a convertirse en la prueba inaugural del XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026 de la Diputación de Córdoba.

Este consolidado circuito de carácter no competitivo volverá a recorrer durante la presente temporada distintas comarcas de la provincia cordobesa con un total de diez marchas cicloturistas BTT programadas entre mayo y noviembre. NaturCor, impulsado por la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y coordinado por la Federación Andaluza de Ciclismo junto a ayuntamientos y clubes organizadores, mantiene intacta su filosofía de fomentar la práctica saludable del ciclismo y el disfrute del medio natural en un ambiente popular y familiar.

La prueba estará organizada por el Ayuntamiento de Belalcázar y se desarrollará bajo la modalidad de cicloturismo BTT neutralizado popular, estando destinada a participantes a partir de 15 años.

La salida y llegada estarán ubicadas en la Nave Cultural Fuente Vieja de Belalcázar, desde donde el pelotón partirá para completar un recorrido circular de 37,05 kilómetros de carácter no competitivo. La jornada arrancará a las 9:30 horas, estando prevista la finalización de la actividad alrededor de las 13:15 horas.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de este formulario web hasta el jueves 4 de junio. El precio de participación será de 8€ tanto para federados como para quienes tramiten licencia por un día. Además, se permitirán inscripciones el mismo día de la prueba siempre que queden plazas disponibles.

La recogida de dorsales y verificación de licencias se realizará el propio domingo 7 de junio entre las 8:00 y las 9:00 horas en la Nave Cultural Fuente Vieja.

Con esta cita en el norte de la provincia arrancará oficialmente una nueva edición de un circuito plenamente consolidado dentro del calendario cicloturista andaluz y que volverá a reunir a cientos de aficionados al BTT en torno a rutas accesibles, paisajes naturales y convivencia deportiva.

Así, Belalcázar será finalmente el escenario encargado de abrir esta esperada edición 2026. Posteriormente, el circuito visitará las localidades de El Viso, Guadalcázar, Fuente Carreteros, Montemayor, Cardeña, Nueva Carteya, Benamejí y Villanueva de Córdoba.