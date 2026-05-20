Presentado el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026

La Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo vuelven a colaborar para poner en marcha el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026. De este modo, la provincia contará un año más con diez eventos no competitivos de cicloturismo en bicicleta todo terreno que recorrerán las distintas comarcas cordobesas.

Este demandado circuito, que tiene su origen en el Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) de la Diputación de Córdoba, lo coordina la Federación Andaluza de Ciclismo apoyándose en diferentes entidades organizadoras (ayuntamientos y clubes) y la colaboración de aquella. Se trata de rutas de marcado carácter popular y recreativo, aspectos claves del éxito cosechado en las diez ediciones anteriores.

El objetivo es dinamizar rutas y senderos que ya existen en la provincia, principalmente en los pequeños municipios, fomentando la práctica del ciclismo entre todas las edades y colectivos como una actividad saludable que invita a disfrutar del medio ambiente en familia.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del Circutiro Provincial BTT Naturcor, Han acudido al acto Antonio Ramón Martín, diputado delegado de Deportes y Protección Civil, así como José María Miras, delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba.

A finales de mayo se iniciará el circuito con la cita de Monturque, para ya en el mes de junio coger ritmo visitando las localidades de Belalcázar, El Viso y Guadalcázar. El primero de agosto se llevará a cabo la marcha de Fuente Carreteros.

La actividad se retomará en septiembre con las citas de Montemayor y Cardeña, con Nueva Carteya y Benamejí haciendo lo propio en el mes de octubre, Y a finales de noviembre será Villanueva de Córdoba la encargada de poner el broche de oro a estas actividades.

Fechas del NaturCor 2026:

31 de mayo. IX Cicloturista Monturbike. Monturque. C.D. Monturbike. Inscripciones.

7 de junio. De Pedaleo por Belalcázar. Belalcázar. Ayuntamiento de Belalcázar.

14 de junio. IV Ruta Cicloturista ‘La Colada’. El Viso. Ayuntamiento de El Viso.

27 de junio. XIII Circuito BTT Guadalcázar. Guadalcázar. Ayuntamiento de Guadalcázar.

1 de agosto. V Ruta de las Nuevas Poblaciones. Fuente Carreteros. Ayuntamiento de Fuente Carreteros.

13 de septiembre. Marcha BTT ‘Ciudad de Ulia’. Montemayor. C.D. Peña Ciclista de Montemayor.

27 de septiembre. Ruta Robles Melojos Venta del Charco. Cardeña. Ayuntamiento de Cardeña.

4 de octubre, Entre Olivos. Nueva Carteya. Ayuntamiento de Nueva Carteya.

25 de octubre. Ruta Cicloturista Río Anzur. Benamejí. Ayuntamiento de Benamejí.

29 de noviembre. Ruta por la Dehesa de Villanueva. Villanueva de Córdoba. C.C. Jarote.