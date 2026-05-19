Todo listo para la XX Feria del Ganado de Montemayor

La Feria del Ganado de Montemayor es uno de los eventos tradicionales más conocidos de la Campiña Sur cordobesa, muy vinculada a las fiestas de San Acacio y reúne a ganaderos, caballistas, artesanos y visitantes de distintos puntos de Andalucía.
Entre los principales atractivos de la feria destacan:
- Exposición y compraventa de ganado caballar, mular y ovino.
- Concurso de arrastre con mulos.
- Carreras de cintas a caballo.
- Actividades ecuestres y ambiente tradicional andaluz.
- Presencia de artesanía y gastronomía local.
La feria se celebra en la zona de la Fuente del Lavadero y el entorno del recinto ferial de Montemayor, un espacio preparado para albergar los cientos de animales y las ya mencionadas actividades ecuestres.
La Feria del Ganado de Montemayor se subdivide en tres días, a cual mas intenso, en que los amantes del ganado equino podrán disfrutar de todas y cada una de sus vertientes todo ello amenizado por música, ambiente y servicio de barra,
- Sábado 13 Junio, inauguración de la XX Feria del Ganado
- Domingo de feria 14 de Junio. Concurso de arrastre con mulos.
- Sábado 20 de Junio, ya en la feria en Honor a San Acacio momento elegido para realizar la conocida carrera de cintas a partir de las 19:00 h.
Además, Montemayor mantiene una importante tradición vinculada al mundo rural y ganadero, complementada hoy con otros eventos agroalimentarios y avícolas como Avicor.