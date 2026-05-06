La Feria Avícola de Razas Autóctonas de Montemayor arranca este viernes

Gran fin de semana el que se va a vivir en Montemayor con la celebración de la Feria Avícola de Razas Autóctonas.

Las razas aviares autóctonas son objeto de una especial protección por parte de las administraciones públicas, no sólo como parte del patrimonio genético animal, sino también porque mayoritariamente se crían en régimen extensivo, con las beneficiosas consecuencias para la sostenibilidad del medio rural que ello conlleva.

Muchas razas ganaderas autóctonas presentan en la actualidad un estado de grave amenaza, que ha llevado incluso a la desaparición de algunas de ellas, debido fundamentalmente a la introducción de razas foráneas que ofrecen mayores producciones a costa de su explotación en sistemas intensivos o semi intensivos, con los consecuentes impactos en los ecosistemas tradicionales.

Las variadas características geográficas, climatológicas e incluso culturales, hacen que Andalucía mantenga un alto grado de diversidad genética y que exista un amplio abanico de recursos zoogenéticos, fundamentales para el mantenimiento de un adecuado equilibrio socioeconómico, cultural y medioambiental. En el ámbito de la avicultura autóctona, las actuaciones realizadas por las Administraciones Públicas han permitido identificar las razas aviares que forman parte de esa biodiversidad, y se han puesto en marcha algunos mecanismos necesarios para que los verdaderos artífices de su mantenimiento, los criadores, se constituyan en asociaciones capaces de abordar su gestión.

En línea con lo expuesto anteriormente, la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura tiene entre sus objetivos la difusión y promoción de los intereses peculiares de nuestra provincia, como son los recursos genéticos aviares autóctonos. Así, en los últimos 25 años, el Centro Agropecuario Provincial se ha consolidado como un referente a nivel nacional gracias al elevado número de actuaciones desarrolladas en este ámbito, llevando a cabo una intensa labor de difusión, valorización y conservación del patrimonio ganadero autóctono andaluz. Con la finalidad de afianzar estos objetivos, esta Delegación, a través del Centro Agropecuario Provincial, organiza cada año la Feria Avícola de Córdoba AVICOR.

Este evento, cuenta ya con gran tradición en el panorama avícola nacional, alcanzando este año su 22ª edición con la finalidad de dar continuidad al acercamiento de la avicultura autóctona a nuestros pueblos. Este año la feria de AVICOR se traslada a la comarca de la Campiña Sur Cordobesa, concretamente a la población de Montemayor, cuyo Ayuntamiento colaborará en la organización de esta nueva edición de la Feria Avícola de Córdoba, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo.

Objetivos de la Feria AVICOR 2026

El objetivo principal de la feria es difundir las razas de gallinas autóctonas andaluzas a fin de continuar con las labores conjuntas encaminadas a su conservación, situación que pasa por una integración plena de estas razas en sistemas de producción extensiva. Por tanto, las razas sobre las que prioritariamente se centran los objetivos de la feria son Sureña, Utrerana, Andaluza Azul, Combatiente Español, Andaluza Moñuda y el Pavo Autóctono Andaluz.

La feria también está dirigida a la exposición de otras aves de gran tradición en nuestra provincia, como son los palomos de raza, palomas mensajeras y de fantasía. Del mismo modo también estarán representadas otras aves exóticas, pavos reales, faisanes, gallinas de Guinea, anátidas, etc.

Programa de la Feria

Los eventos a celebrar en el marco de la exposición son:

Exposición de razas de gallinas, pavos y ocas autóctonas

Exposición de gallinas de razas foráneas y ornamentales

Exposición de anátidas

Monográficos de las razas aviares Sureña, Sureña Enana, Wyandotte enana, Combatiente Inglés Moderno Enano y Serama Europeo

Exposición de palomos de raza y palomos de fantasía

Suelta de palomas mensajeras

Actividades de promoción gastronómica de productos avícolas autóctonos