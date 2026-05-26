Llega ‘Paco’ el festival de Arte en Acción de Montemayor

La Diputación de Córdoba ha presentado la 10ª edición de ‘PACO’ Festival de Arte en Acción que se celebrará en Montemayor, del 5 al 7 de junio, y que este año acogerá una importante representación de exposiciones, talleres, visitas o performances en distintas ubicaciones del municipio, centrados en el análisis y la vanguardia del arte kitsch.

En concreto, esta iniciativa –enmarcada en el programa Periféricos de la Fundación de Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí dependiente de la institución provincial- pretende promover la democracia cultural, buscando romper barreras y conectar con la memoria colectiva y la cultura visual, “involucrando directamente a los ciudadanos mediante el préstamo de objetos personales para exposiciones y la recuperación de cantos populares”.

Así lo ha explicado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha añadido que “este año, el festival está dedicado al arte Kitsch, un arte que nació a finales del siglo XIX, en Baviera, en su capital Munich; un arte rompedor y sentimental”.

En este sentido, el festival no sólo explora el diseño y la estética, sino que también integra un profundo componente emocional y solidario. “En esta ocasión, se rendirá un homenaje a Soraya Borrallo, una vecina de la localidad desaparecida hace más de un año en la isla de La Palma, mediante un intercambio folclórico con el pueblo canario de Garafía, en el que intervendrá Paco Lobatón”.



Por su parte, al alcalde de Montemayor, Antonio García, ha añadido que “este año estamos de celebración, cumplimos 10 años, una década de un festival de arte que ha sabido mutar, cambiar y adaptarse. Este festival ya no se hace para el pueblo, se hace con el pueblo. Se está consolidando gracias a alianzas reales con colectivos de vecinas, vecinos, asociaciones, empresas locales y entidades. Hablamos, en definitiva, de una democracia cultural en mayúscula, donde la participación ciudadana es el motor de la agenda”.

PACO, más que programación

PACO, que ha contado con actividades paralelas desde el mes de abril y se desarrollarán hasta el mes de octubre, cuenta con una extensa programación, destacando el viernes, 5 de junio, a las 10.00 horas, la actividad PACO se va a la escuela, en el CEIP Miguel de Cervantes, con ‘Fahrenheit: lectura, memoria y resistencia cultural Performance colectiva’. A las 19.00 horas, el Museo Ulia acogerá la inauguración y, a las 19.30 horas, la Casa de la Cultura, el Cancionero popular de Montemayor; paralelamente, se desarrollarán talleres socioculturales bajo la dirección musical y artística de Alfonso Fernández. A las 21:30 horas, en la Plaza de la Constitución, se podrá disfrutar del Grupo folkclore ‘Brisas del Norte’ de Garafía, La Palma, Islas Canarias.

Del mismo modo, el sábado, 6 de junio, a las 10.00 horas, se podrá disfrutar de la tuna estudiantil de Montemayor; a las 11.00 horas, el Museo Ulia, contará con la actividad ‘PACO se va a la escuela, una exposición comunitaria de objetos kitsch y su diálogo con el Museo Arqueológico’; a partir de las 11.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá, entre otros, el segundo ‘Encuentro de Urban Sketchers Córdoba’; el Centro de Participación Activa, la ‘Exposición Mosaicos artesanos’ y ‘Fahrenheit: lectura, memoria y resistencia cultural biblioteca ambulante’; y el Cerro de la Alcoba acogerá la instalación escultórica ‘kitsch: Iconos televisivos y souvenirs urbanos’.

Por otro lado, el mismo sábado se llevarán a cabo los paseos en tren, que saldrán desde la Plaza de las Cuatro Esquinas y lo paseos con arte, una visita guiada ‘Paco Centro’, partiendo desde la Plaza de la Constitución. La noche del sábado llegará con un acento ‘Flamenco’, será en la Plaza Rafael Alberti, donde a partir de las 22.00 horas, se llevará a cabo un espectáculo con Manuel Gavilán, al cante acompañado a la guitarra por Ángel Mata y a las palmas por Tolin; al cante estará Wilo del Puerto, con Jesule del Puerto a la guitarra y Ramoni Reyes y Manuel Vinaza a las palmas; igualmente, al cante estará a Antonio Reyes con Nono Reyes, a la guitarra; y al cante Sandra Carrasco acompañada por David de Arahal.

El domingo, 7 de junio, el Castillo de Dos Hermanas acogerá una visita guiada a las 10.00 horas; y una a pie, con salida desde la Plaza de la Constitución, bajo la denominación Paseos del Arte, Paco Centro. Por otro lado, a las 11.00 horas, se podrán visitar varias exposiciones y propuestas instaladas en el Museo Ulia como es la ‘Exposición comunitaria de objetos kitsch y su diálogo con el Museo Arqueológico’; y en la Casa de la Cultura ‘La Grieta’ y ‘El II Encuentro de Urban Córdoba & Festival Paco’.

En otro otro orden de actividades, en el Centro de Participación Activa se podrá disfrutar de una exposición de mosaicos artesanos; y también tendrá lugar la biblioteca ambulante con ‘Fahrenheit: lectura, memoria y resistencia cultural’. Igualmente, el Cerro de la Alcoba, en horario de 11.00 a 13.30 horas, acogerá ‘La instalación escultórica kitsch: Iconos televisivos y souvenirs urbanos’.

Asimismo, el domingo se llevarán a cabo los Paseos del Arte en tren, con salidas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas desde la Plaza de las Cuatro Esquinas y una performance de Accionisme con Xema Soler, Jason Cornett y Álvaro Terrones junto a Adrien Libert, en la Casa de la Cultura, a las 12.00 horas.