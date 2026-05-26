Rubén Blades lega a la Caja de las Letras sus maracas y un folio con la letra de Patria

Las maracas que han acompañado a Rubén Blades toda su carrera y un folio con la letra de Patria, legado del músico a la Caja de El Instituto Cervantes ha recibido un legado del cantautor panameño Rubén Blades, compositor de míticas canciones como Pedro Navaja o Patria, que ha incluido un folio con la letra de esta composición, además de las maracas que le han acompañado durante toda su carrera profesional.

Este legado se produce en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra desde el 18 al 23 de mayo en Panamá y que ha contado con la participación destacada de la institución española.

En este acto, que ha tenido lugar en la Ciudad de las Artes de la capital panameña, han intervenido el director del Cervantes, Luis García Montero, además del propio compositor. Asimismo, han estado como testigos de honor los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; Guzmán Palacios, embajador de España en Panamá; María Eugenia Herrera, ministra de Cultura de Panamá; Claudia Neira Bermúdez, directora del festival y Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura de Guatemala.

Una vez entregado, el legado viajará a la Caja de las Letras para ser custodiado por la institución española. «Canciones como Pedro Navaja cambiaron para siempre el horizonte cultural de la música popular en español. Porque no fue solo una canción: fue un personaje literario, una escena cinematográfica, una filosofía popular del destino», ha señalado García Montero. «O Patria, que nos enseñó a sentir los vínculos de toda nuestra comunidad con unos versos que dicen «Patria, son tantas cosas bellas / son las paredes del barrio/ es su esperanza morena / no memorices lecciones de dictaduras o encierros / la patria no la define / los que suprimen a un pueblo»».

El director del Instituto Cervantes ha elogiado la trayectoria de Blades, quien no solo escribió canciones, sino que «amplió las posibilidades narrativas y culturales» de la música popular caribeña. «Desde Panamá, desde el Caribe y desde el Nueva York latino de la diáspora, convirtió la salsa en crónica urbana, conciencia histórica y comunidad emocional transnacional».

García Montero ha celebrado la presencia de artistas y escritores que «no solo crean obras, sino que crean espacios de conciencia compartida». «Y entre todo el ruido, pocas voces han sabido narrar el latido urbano, moral y sentimental de América Latina como la voz de Rubén Blades», ha añadido.

Música y política

Por su parte, Blades, en unas breves palabras ha querido dar reconocimiento a todas las personas que le ayudaron a llegar hasta la cima de la música y «que no tuvieron la misma suerte» que él. «El éxito nunca es de una sola persona, siempre es una serie de contribuciones que te llevan a este lugar».

Rubén Blades es licenciado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard. Su carrera ha estado ligada a la música, el cine y la política y su canción Pedro Navaja se convirtió en un gran éxito internacional.

Desde entonces ha grabado numerosos discos y ha colaborado con estrellas de la salsa y del rock, como Lou Reed, hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de América Latina, con más de cincuenta años de carrera musical.

Ha obtenido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, o la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard, concedida por primera vez a un artista latinoamericano. En 1996 recibió el Premio Grammy al mejor artista latino tropical.

El Cervantes en Centroamérica Cuenta

El Festival Centroamérica Cuenta ha celebrado una edición en Panamá en la que durante seis días ha reunido a voces de la literatura, el periodismo y la creación contemporánea de cerca de una veintena de países. Este acto ha sido la culminación de la participación del Cervantes en el evento, donde García Montero ha intervenido en el coloquio «Del poema a la canción» junto al productor y compositor Billy Herron y se ha presentado el Diccionario Mario Vargas Llosa.

«Quiero reconocer la importancia de este espacio de encuentro impulsado por Sergio Ramírez. Centroamérica Cuenta ha logrado algo extraordinario como es situar a Centroamérica y al Caribe en el centro de la conversación cultural iberoamericana contemporánea, no como periferia, no como nota al margen, sino como territorio fundamental de creación, pensamiento y memoria», ha indicado García Montero.