Rafa Polonio presenta Mi travesura

Tras el éxito cosechado con su Mundo Extraño y Decide Solo Tú, ahora Rafa Polonio vuelve a la carga con Mi travesura, su nuevo single, dedicado a Mercedes, su madre.
Rafa Polonio vuelve a la carga musicalmente hablando, con una propuesta íntima, honesta y profundamente emocional. A pesar de contar con solo dos lanzamientos, ha logrado conectar con el público gracias a su autenticidad y a un estilo propio que transmite verdad desde la primera escucha y ahora con este tercer tema busca el sitio que le corresponde.
Su debut, “Mundo Extraño”, marcó el inicio de su trayectoria con una acogida sobresaliente. El tema fue reconocido por medios como Radio LH Magazin, alcanzando en cinco ocasiones el número 1, posicionándose entre las 50 canciones del verano (puesto 4) y siendo distinguido como Mejor Canción de 2025 por el propio medio. Una carta de presentación intensa, con una mirada única sobre la realidad que nos rodea.
Con su segundo single, “Decide Solo Tú”, Rafa da un paso firme en su evolución artística. Esta nueva canción, adelanto de su primer EP, no solo refuerza su identidad musical, sino que también ha logrado un hito destacado: 12 semanas consecutivas en el número 1 en Radio LH Magazin. Un tema que habla de tomar decisiones propias con valentía, envuelto en una melodía que conecta desde lo más profundo.
Influenciado por lo cotidiano, la emoción y la sinceridad, Rafa Polonio demuestra que no es necesaria una extensa discografía para dejar huella. Su música es directa y sin artificios, habla por sí sola.
