La Diputación de Córdoba acogerá la fase de selección de su XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos

La XXIII edición del Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba continúa su andadura y establece los días 4 y 5 de junio para la celebración de la fase de selección, cita que tendrá lugar en el Patio Blanco del Palacio de la Merced a las 20.30 horas.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha afirmado así que “ya está establecido el orden de actuaciones de esta convocatoria con la que volvemos a poner el foco en el talento joven del flamenco de nuestra provincia”.

Duque ha insistido en que “este certamen nace con el objetivo de fomentar, promocionar y difundir el arte flamenco entre las nuevas generaciones, al tiempo que se favorece la proyección artística y profesional de jóvenes intérpretes del cante, la guitarra y el baile”.

La organización, ha continuado, “ha distribuido las actuaciones en dos jornadas, agrupando a los participantes por modalidades para que cada uno de los días cuente con una representación equilibrada de cante, guitarra y baile, incluyendo las categorías de baile correspondientes a los premios Blanca del Rey y Olga Pericet”.

“En cuando al orden de actuación, se ha fijado siguiendo el criterio marcado por la Secretaría de Estado de Función Pública, tomando como referencia la letra U. Este orden puede consultarse a través de https://cultura.dipucordoba.es/jovenes-flamencos-2026/”, ha añadido Duque.

El responsable de Cultura de la Diputación ha hecho referencia a que “durante el proceso, el jurado, integrado por personalidades destacadas del flamenco, valorará aspectos como la técnica, la autenticidad, la creatividad, la personalidad artística y la adecuación estilística en cada modalidad”.

Duque ha concluido señalando que “tras esta fase de selección, nos trasladaremos hasta Cañete de las Torres, municipio del Alto Guadalquivir que acogerá la fase final, una cita prevista para el próximo 27 de junio”.