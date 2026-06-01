La Consejería de Cultura convoca las nuevas ayudas de artes escénicas y de música con 2,5M€

La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 102 de 29 de mayo) las convocatorias de subvenciones destinadas a la promoción de la música y de las artes escénicas en Andalucía. Estas ayudas cuentan con un presupuesto total de 2,5 millones de euros, cifra que supone un incremento en la dotación presupuestaria del 78,6% desde 2023, ejercicio en el que estas ayudas alcanzaron los 1,4 millones de euros. Este aumento consolida la apuesta del Gobierno andaluz por el fortalecimiento del tejido cultural de la comunidad como motor de desarrollo económico y generador de empleo.

En este sentido, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado “el salto cualitativo y cuantitativo en el apoyo a la cultura andaluza, no solo con el incremento significativo de los recursos económicos, sino también con el diseño de unas ayudas más útiles, más equilibradas y mucho más adaptadas a la realidad del sector”. Las dos convocatorias que se publican hoy se rigen por las nuevas bases reguladoras publicadas el pasado mes de abril en el BOJA (núm. 82, de 30 de abril), diferenciando dos marcos normativos específicos de ayudas, uno para artes escénicas y otro para música y que se han diseñado en los dos últimos años atendiendo a las necesidades del sector.

“Las nuevas bases reguladoras son fruto del diálogo y del trabajo conjunto con los profesionales, y reflejan la diversidad y la riqueza de la música y las artes escénicas en Andalucía a través de 17 líneas específicas que atienden a cada fase de la actividad cultural”, señala Del Pozo, para quien “la cultura es una industria estratégica para Andalucía, generadora de empleo, de oportunidades y de identidad, y estas ayudas contribuyen a fortalecer todo su ecosistema, desde la creación hasta la exhibición y la proyección exterior”.

Nuevas bases reguladoras

La convocatoria se basa en unas nuevas bases reguladoras diseñadas a partir de un proceso de escucha activa y diálogo directo con el sector, en el que han participado profesionales, empresas y entidades culturales. Este trabajo previo ha permitido configurar un modelo de ayudas más ajustado a la realidad actual de la música, el teatro, la danza y el circo, atendiendo a la diversidad de perfiles, estructuras y necesidades existentes, y mejorando tanto la eficacia de los incentivos como su accesibilidad.

Una de las principales novedades es la estructuración en 17 líneas diferenciadas (10 para artes escénicas y 7 para música), que suponen un avance significativo frente a modelos anteriores al ofrecer un mayor grado de especialización. En el ámbito de la música, las ayudas se organizan en cuatro líneas principales, dos de ellas a su vez con dos y tres sublíneas respectivamente, que abarcan toda la cadena de valor del sector. Así, se contemplan ayudas a la producción fonográfica y audiovisual, orientadas a la edición y promoción discográfica; al apoyo a la producción de conciertos y espectáculos musicales dirigidos a distintos públicos; y a la distribución de la música, que incluye tanto giras y participación en festivales y eventos de exhibición como la asistencia a mercados y ferias profesionales para favorecer la proyección exterior del sector.

Asimismo, se incorporan ayudas para la difusión y exhibición, que comprenden proyectos de promoción y mediación cultural, la organización de festivales, ciclos y ferias, y el respaldo a salas privadas de conciertos para el desarrollo de una programación estable de música en vivo. En conjunto, estas líneas buscan impulsar la creación, la circulación y la visibilidad de la música andaluza.

Por su parte, en las artes escénicas se contempla la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, la danza y el circo en Andalucía. Están estructuradas en cuatro grandes líneas, que incluyen a su vez hasta diez sublíneas en total : apoyo a la creación, experimentación e investigación escénica vinculada a espacios especializados; producción de espectáculos, diferenciando proyectos bienales y anuales por disciplinas (teatro, danza y circo); distribución, que incluye tanto giras y participación en festivales o eventos de exhibición como la asistencia a mercados y ferias profesionales; y difusión y exhibición, con ayudas a iniciativas de mediación y promoción cultural, a la organización de festivales, ferias y ciclos, y al sostenimiento de una programación estable en salas privadas. En conjunto, estas ayudas abarcan toda la cadena de valor de las artes escénicas —desde la creación hasta la exhibición—, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la proyección del sector en Andalucía.

Esta nueva configuración permite cubrir de manera más completa toda la cadena de valor cultural, desde la generación de contenidos hasta su exhibición y proyección, incorporando además una atención específica a elementos estratégicos como la internacionalización, la innovación artística, la mediación cultural y el desarrollo de públicos diversos, incluyendo propuestas dirigidas a la infancia, la juventud y las familias.

Entre las principales mejoras respecto a anteriores convocatorias destacan, además de la citada segmentación en líneas más precisas, el refuerzo del apoyo a la distribución como eje clave para la sostenibilidad de los proyectos culturales, el reconocimiento del papel estructural de las salas privadas como espacios de exhibición, el impulso a la investigación y a los nuevos lenguajes escénicos, y una mayor claridad y simplificación en los procedimientos administrativos, facilitando el acceso de profesionales y entidades a las ayudas.

Las subvenciones están dirigidas a personas físicas y jurídicas privadas, incluidas entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad en el ámbito cultural y cuenten con domicilio fiscal o establecimiento permanente en Andalucía. Se podrán presentar proyectos hasta el próximo 19 de junio y tanto los requisitos como las condiciones de participación, así como los formularios necesarios para su presentación, pueden consultarse en el BOJA y en la sede electrónica de la Junta de Andalucía.