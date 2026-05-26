Llega el VI Festival de las Fuentes entre Montilla y Montalbán

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado una nueva edición del Festival de las Fuentes, una propuesta cultural que volverá a convertir diferentes espacios naturales de Montilla y Montalbán en escenarios al aire libre para acoger conciertos de música de autor y propuestas musicales de calidad. El festival alcanza este año su sexta edición consolidándose como una de las citas culturales y de convivencia más singulares del calendario estival de la comarca.

La iniciativa, organizada conjuntamente por los ayuntamientos de Montilla y Montalbán, mantendrá el formato de ediciones anteriores con un total de seis conciertos gratuitos, tres en cada municipio, distribuidos en distintos enclaves naturales y patrimoniales. Las actuaciones se desarrollarán entre el 5 y el 20 de junio, siempre a las 22:00 horas y con inscripción previa gratuita hasta completar aforo.

En Montilla, el festival arrancará el sábado 6 de junio en Llano Mesto con la actuación de Luisa Arenas y Sara Banda. El sábado 13 de junio será el turno de Juan Ruibal Dúo en el entorno del Cerro Don Juan, mientras que el viernes 19 de junio actuará Alpargata en la Fuente Nueva. Por su parte, Montalbán acogerá los conciertos de Superhéroes de Barrio en la Fuente del Mansegar, Territonos en Pilar El Pozuelo y Diego Amador en Pilar de la Huerta de Dios.

El coordinador del festival, Dany Ruz, explicó que el Festival de las Fuentes nació en 2021 “como una solución a la falta de público y asistencia a los teatros durante la pandemia, cuando la gente se desplazaba a espacios abiertos y naturales”. Desde entonces, según indicó, el objetivo ha sido “llevar la música donde estaba la gente” y promover al mismo tiempo “un turismo de cercanía que permita descubrir los tesoros naturales que tienen tanto Montalbán como Montilla”.

Asimismo, Ruz destacó que el crecimiento progresivo del festival ha permitido ampliar aforos y consolidar un público fiel. “Cada vez agotamos antes las entradas y eso nos obliga a seguir creciendo poco a poco”, señaló.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montalbán, Mariló Muñoz, subrayó la apuesta de ambos municipios por una alternativa cultural vinculada a la naturaleza y la convivencia. “Este festival promueve el ocio en entornos naturales y apuesta por la música de calidad y la diversidad musical”, afirmó, destacando además “el buen ambiente que se genera en cada concierto y la convivencia entre personas de distintas localidades”.

Desde el Ayuntamiento de Montilla, la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, valoró especialmente la consolidación de esta iniciativa cultural conjunta y la vinculación del festival con las actuaciones de recuperación ambiental impulsadas en la localidad. “El Festival de las Fuentes se ha convertido ya en una tradición y en un ejemplo de cómo unir turismo, cultura y medio natural”, señaló.

La responsable municipal destacó además que algunos de los conciertos se desarrollarán este año en espacios recientemente acondicionados gracias al Plan de Sostenibilidad Turística. En concreto, el entorno del Cerro Don Juan ha sido objeto de actuaciones de mejora con una inversión de 144.000 euros. Además, el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en el proyecto de recuperación y puesta en valor de un total de 18 fuentes del municipio, una actuación que suma una inversión global de 325.000 euros y que ha permitido intervenir en espacios como la Fuente Nueva, donde tendrá lugar uno de los conciertos programados y que ya se encuentra completamente reformada, recuperando parte de su caudal y mejorando todo su entorno natural.

Casado recordó que estas actuaciones forman parte del proyecto municipal de recuperación y mejora de caminos, fuentes y espacios naturales del entorno de la sierra de Montilla, favoreciendo un modelo turístico más sostenible y conectado con el patrimonio natural del municipio.

Las personas interesadas en asistir a los conciertos podrán realizar su inscripción gratuita a través de la página web festivaldelasfuentes.com hasta completar el aforo disponible.