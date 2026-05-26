Convocado el concurso del cartel anunciador de la Feria de El Santo 2026

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Área de Deportes, Festejos y Educación, ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria de El Santo 2026, que se celebrará del 8 al 14 de julio. La convocatoria mantiene su carácter nacional y está dirigida a todas las personas mayores de edad interesadas en participar.

Las obras deberán presentarse en formato A2, en sentido vertical y a todo color, pudiendo emplearse cualquier técnica artística, incluidas fotografías o fotomontajes. Los carteles deberán incorporar obligatoriamente el texto “FERIA DE EL SANTO 2026 · DEL 8 AL 14 DE JULIO · MONTILLA”.

Los trabajos podrán entregarse hasta el lunes 8 de junio en el Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio”, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Las obras deberán presentarse sin firma ni elementos identificativos, acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales del autor o autora y una copia digital del cartel en soporte USB.

El cartel ganador recibirá un premio de 250 euros y pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Montilla, que adquirirá los derechos de reproducción y difusión de la obra seleccionada.

El jurado valorará aspectos como la creatividad, la técnica y la presentación, así como la presencia de elementos identificativos de Montilla y de la propia Feria de El Santo, entre ellos los arcos de la portada del recinto ferial o la figura de San Francisco Solano, patrón de la ciudad.

Además, todos los trabajos presentados formarán parte de una exposición pública durante la celebración de la Fiesta del Vino y la Tapa y la Feria de Artesanía, permitiendo así mostrar al público las diferentes propuestas participantes.