La Liga Speedsoft Andaluza reunirá a equipos y jugadores en Montilla

La Liga Speedsoft Andaluza reunirá en MontiAventura a equipos y jugadores procedentes de distintas zonas, con presencia de conjuntos de nivel nacional y participantes con experiencia o proyección en el ámbito europeo. El torneo se disputará bajo el formato Iberian Flag System, un sistema 5×5 que apuesta por la rapidez, la estrategia, el juego limpio y el espectáculo.

Montilla volverá a situarse en el mapa del deporte alternativo y competitivo con la celebración de una nueva cita de Speedsoft organizada por la Liga Speedsoft Andaluza, una competición que continúa creciendo con el objetivo de consolidarse como referencia dentro del panorama nacional. El torneo se disputará en las instalaciones de MontiAventura, un espacio que se prepara para recibir a equipos y jugadores llegados desde diferentes puntos, en una jornada marcada por la velocidad, la intensidad y el alto nivel competitivo.

El Speedsoft es una modalidad deportiva derivada del airsoft que se caracteriza por su ritmo rápido, sus enfrentamientos cortos y su alto componente táctico. A diferencia de otros formatos más extensos, aquí cada segundo cuenta. Los jugadores deben combinar precisión, coordinación, comunicación y capacidad física para superar al rival en escenarios diseñados para favorecer el espectáculo y la igualdad entre equipos.

La competición se desarrollará bajo el sistema Iberian Flag System, conocido como IFS, un formato de juego creado para competiciones de Speedsoft 5×5. En este sistema, dos equipos de cinco jugadores se enfrentan con un objetivo principal: capturar el pañuelo situado en el centro del campo y trasladarlo hasta la portería del equipo contrario, evitando ser eliminados por los rivales. El reglamento oficial define el IFS como un sistema diseñado para ofrecer un formato “dinámico, justo, seguro y espectacular”, basado en el juego limpio, la igualdad competitiva y el respeto entre participantes.

Uno de los aspectos más destacados de este torneo será la procedencia de los equipos y jugadores participantes. La cita contará con representantes de distintas zonas, lo que refuerza el carácter abierto y competitivo del evento. Además, entre los equipos inscritos se espera la presencia de conjuntos con trayectoria en competiciones nacionales, así como jugadores que ya cuentan con experiencia o reconocimiento dentro del circuito europeo de Speedsoft. Esta mezcla de talento local, nacional y jugadores con proyección internacional convierte la jornada en una oportunidad para medir el nivel actual de la disciplina y acercar al público una modalidad en pleno crecimiento.

Desde la organización se pretende que la Liga Speedsoft Andaluza no sea únicamente una competición puntual, sino un proyecto deportivo serio y con continuidad. Para ello, el torneo se apoya en una estructura reglamentaria definida, un sistema de puntuación claro, control arbitral y normas específicas de seguridad y conducta. El propio reglamento del IFS recoge que todos los jugadores, equipos, árbitros y personal técnico deben conocer y cumplir las normas establecidas, y que la participación implica la aceptación íntegra del reglamento.

El formato de competición también busca premiar la regularidad y no solo el resultado de un partido aislado. La liga está planteada como una competición completa, sin fase de playoffs, y con varias jornadas oficiales. Según la normativa del IFS, el objetivo de este sistema es valorar el rendimiento global de los equipos a lo largo de la temporada, reforzando así la importancia de la constancia, la disciplina y el trabajo colectivo.

La elección de MontiAventura como sede supone también un impulso para Montilla y para Andalucía dentro del Speedsoft. La llegada de equipos, jugadores, acompañantes y aficionados convierte este tipo de eventos en una oportunidad para dar visibilidad al municipio, atraer actividad deportiva y mostrar que la provincia también puede acoger competiciones con organización, nivel y proyección.

Además del componente deportivo, la jornada tendrá un importante valor para la comunidad del airsoft y del Speedsoft, ya que permitirá reunir a jugadores de diferentes niveles en un entorno competitivo regulado. La presencia de equipos nacionales y de jugadores con experiencia europea eleva el atractivo del torneo y ofrece a los participantes locales una ocasión para competir, aprender y crecer dentro de un ambiente exigente.

Con esta cita, la Liga Speedsoft Andaluza da un paso más en su propósito de profesionalizar la competición, fortalecer el arbitraje y ofrecer un formato atractivo tanto para jugadores como para espectadores. Montilla se prepara así para vivir una jornada intensa, donde la estrategia, la velocidad y el respeto deportivo serán protagonistas.

El torneo no solo será una prueba para los equipos participantes, sino también una muestra del crecimiento de una disciplina que busca abrirse camino con seriedad, organización y espectáculo. MontiAventura será el escenario donde Andalucía vuelva a demostrar que tiene espacio, talento y ambición para formar parte del presente y futuro del Speedsoft competitivo.