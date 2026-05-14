52.254,65 euros de la Bonoloto caen en Montilla

PorAntonio Galán

May 14, 2026

Un boleto de segunda categoría de la Bonoloto validado en Montilla, ha sido premiado con 52.254,65, sumándose a otros dos premios similares otorgados en los últimos meses

En el sorteo de BonoLoto celebrado ayer miércoles día 13 de mayo de 2026 cuya combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 18 – 46 – 02 – 44 – 23 – 09 Complementario 15
Reintegro 9
La recaudación del sorteo ascendió a 2.546.826,00 .-euros

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 208 de BARCELONA, situada en Paseo Valldaura,I50. en la n° 3 de MONTILLA (Córdoba), situada en Corredera, 29: y en la no 3 de VECINDARIO – SANTA LUCÍA DE TIRAJANA (Las Palmas), situada en Bentelui, 2 (esquina 1° de Mayo).

