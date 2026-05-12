Jornadas centradas en la salud mental de las mujeres con motivo del 28M

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Área de Igualdad, ha presentado una nueva edición de las Jornadas de Salud y Mujer organizadas con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se conmemora cada 28 de mayo. La programación de este año pone el foco en la salud mental femenina, entendida como una cuestión prioritaria que afecta de manera directa al bienestar y calidad de vida de muchas mujeres.

La concejala de Igualdad, Lidia Bujalance, ha explicado que estas jornadas “se centran cada año en una enfermedad o problemática que tenga especial incidencia en la vida de las mujeres” y ha señalado que en esta edición se ha optado por abordar la salud mental “por muchos motivos”, entendiendo que “no debemos verla como una cuestión secundaria ni menor”.

Desde el Área de Igualdad se atiende diariamente a mujeres que sufren situaciones relacionadas con la sobrecarga de cuidados familiares, la presión social o diferentes circunstancias personales que afectan seriamente a su bienestar emocional. En este sentido, la edil montillana ha destacado la importancia de facilitar herramientas y recursos accesibles para todas las mujeres.

“Son muchas las mujeres que no tienen la capacidad de acceder en igualdad de condiciones a determinados recursos que puedan ayudarles a reforzar su salud mental y, por eso, es el Ayuntamiento quien tiene que dar un paso adelante”, ha afirmado Lidia Bujalance. Asimismo, ha añadido que el objetivo de estas jornadas es “facilitar herramientas que no sean únicamente farmacológicas y que favorezcan el bienestar general de las mujeres”.

La programación comenzará el próximo lunes 25 de mayo con el taller de nutrición ‘¿Qué comer para sentirse bien?’, impartido por Noelia Esojo Leiva, enfermera del Centro de Salud de Montilla especializada en nutrición. La actividad se celebrará a las 17:30 horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales, “Lola López”.

El acto central tendrá lugar el jueves 28 de mayo con la jornada ‘Cuerpo, mente y emociones. Mujer habitándonos con salud’, a cargo de Rosa María César Alcaide, psicóloga experta en igualdad de género, también a las 17:30 horas.

Además, gracias a la colaboración del Centro de Salud de Montilla, se desarrollará un taller específico sobre suelo pélvico impartido por Inés Rojas Serrano, fisioterapeuta del Área Sanitaria Campiña Sur de Córdoba, igualmente en horario de tarde.

Como cierre de las jornadas, el domingo 31 de mayo se celebrará una ruta de senderismo de dificultad baja que partirá a las 10:00 horas desde Llano Palacio. La actividad está abierta a todas las mujeres de la localidad y no requiere inscripción previa.

La concejala de Igualdad ha mostrado su satisfacción por la acogida que estas jornadas han tenido en ediciones anteriores y ha confiado en que “volverán a contar con una importante participación”. Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo que se desarrolla durante todo el año desde el Área de Igualdad y especialmente desde el servicio de Psicología del Centro Municipal de Información a la Mujer.

“Queremos destacar la importante labor que realiza el Área de Psicología del Centro de Información de la Mujer, acompañando y ofreciendo apoyo a muchas mujeres de nuestra localidad que necesitan estos recursos”, ha concluido Lidia Bujalance.