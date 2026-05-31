La Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba impone su insignia de oro a José Rey

Montilla ha sido la ciudad elegida por la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba (APMLC) para el encuentro anual que cada año celebra con motivo del Día de los Museos, que en esta ocasión ha concluido con el reconocimiento a la trayectoria de José Rey, por su labor en la recuperación, estudio y difusión del patrimonio histórico y arqueológico.

El encuentro ha reunido en el Castillo del Gran Capitán a representantes de museos locales de la provincia, que han querido poner en valor el trabajo que se realiza desde los municipios para conservar la memoria colectiva, impulsar proyectos museográficos y dignificar espacios patrimoniales que forman parte de la identidad de cada localidad.

La imposición de la insignia de oro de la entidad al cronista de Montilla se produce a propuesta de la Asociación de Arqueológica Agrópolis, cofundadora del Museo Histórico Local de Montilla, destacando su implicación en proyectos vinculados al propio Castillo, la recuperación arqueológica del entorno y la puesta en valor de figuras históricas de referencia para la ciudad.

El presidente de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, Daniel Botella, ha señalado que este reconocimiento “es una forma de agradecer el trabajo constante, muchas veces silencioso y no suficientemente reconocido, de quienes han dedicado años a impulsar la musealización y la recuperación patrimonial de los pueblos”.

En este sentido, ha destacado “el empeño de personas como José Rey y de asociaciones como Agrópolis en la dignificación de la memoria de Montilla”, representada también en este acto por la concejala de Cultura, Soledad Raya, quien ha representado al Ayuntamiento de Montilla en este “más que merecido reconocimiento a nuestro cronista por su trabajo como amante de la historia y de su ciudad”.

Desde Agrópolis, Francisco J. Jiménez ha advertido que José Rey “es muy conocido por su labor como cronista en la provincia, pero hoy se quiere subrayar especialmente su compromiso con la arqueología y el patrimonio físico”. Además, ha recordado su vinculación con hallazgos relevantes desde su etapa de estudiante, como las aras romanas que se conservan en el Museo de Antequera, y su contribución al conocimiento histórico del cerro del Castillo, “un espacio ocupado durante más de 3.000 años”.

Tras recibir la insignia de oro, el también presidente del colectivo provincial de cronistas de Córdoba ha mostrado su agradecimiento por una distinción que ha calificado como “una satisfacción enorme y un honor”, al tiempo que ha subrayado que los grandes proyectos patrimoniales requieren “perseverancia, constancia y una hoja de ruta clara para convertir las ideas en realidades”. Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Montilla ha sido “el gran depositario de la confianza” para poder avanzar tanto en las excavaciones arqueológicas como en la musealización de la sala del Gran Capitán.

Durante el acto se ha puesto de relieve el avance de dos proyectos patrimoniales de especial importancia para la ciudad: la sala del Gran Capitán y las excavaciones arqueológicas del Castillo. “Un proyecto plenamente vivo”, dado que la intervención arqueológica continuará en los próximos meses con una nueva fase orientada a recuperar el baluarte de entrada del Castillo, restaurar las torres semicirculares y avanzar hacia el conocimiento del suelo medieval del enclave.