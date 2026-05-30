Alejandro Cantillo Pérez nos representará en las Olimpiadas Matemáticas de Barcelona

El montillano Alejandro Cantillo Pérez, alumno del Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, ha sido seleccionado para formar parte del equipo que representará a Andalucía en la Olimpiada Matemática Nacional Alevín de SAEM Thales.

Las Olimpiadas Matemáticas de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM) Thales están dirigidas a estudiantes y buscan fomentar el interés y el talento matemático mediante la resolución de problemas lógicos. Se dividen en tres categorías según el nivel educativo:

Thales Alevín: Para alumnado de 6º de Primaria.

Thales Junior: Para alumnado de 2º de la ESO.

Thales Juvenil: Para alumnado de 4º de la ESO

Tras participar en la 3.ª Olimpiada Matemática Alevín de Córdoba, Alejandro logró clasificarse para la fase regional como representante de la provincia, siendo además reconocido como finalista. Ahora, después de este recorrido, ha sido elegido junto a otros tres alumnos andaluces para representar a toda nuestra comunidad autónoma en la fase nacional.

La SAEM THALES es una asociación de docentes de matemáticas que trabaja para la formación continua del profesorado, el análisis y la difusión del conocimiento matemático y el impulso de la investigación en nuestra disciplina con el firme propósito de acercar las matemáticas a nuestra sociedad actual.

La Olimpiada Matemática SAEM Thales es mucho más que una competición. Se trata de una experiencia educativa que fomenta el razonamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo personal desde una perspectiva motivadora y enriquecedora. En ella participan estudiantes de toda España que comparten el gusto por las matemáticas, el aprendizaje y los retos intelectuales.

Desde el colegio montillano han señalado con orgullo que este logro refleja el esfuerzo constante de Alejandro, su capacidad de superación y su entusiasmo por aprender, además del acompañamiento de su familia y el trabajo educativo realizado durante estos años. Desde el colegio queremos felicitarlo por representar con tanta ilusión y compromiso a nuestro centro, a Córdoba y ahora también a Andalucía.

Ahora toca preparar la Olimpiada Matemática Nacional Alevín de SAEM Thales, ya como representante de Andalucía, que se celebrará del 24 al 27 de junio en Barcelona.