El alumno de San Luis Alejandro Cantillo Pérez se clasifica para la Fase Regional de la Olimpiada Matemática Alevín (SAEM Thales)

Alejandro Cantillo Pérez, alumno del Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, ha sido clasificado para la Fase Regional de la Olimpiada Matemática Alevín (SAEM Thales) como representante de la provincia de Córdoba.

La Sociedad Andaluza de Educación Matemática «THALES» convocó la III Olimpiada Matemática Thales para Alumnado de Primaria de la provincia de Córdoba con el propósito fundamental de proporcionar al alumnado una manera grata de hacer matemáticas.

Este diploma es un reconocimiento que pone en valor su esfuerzo, su constancia y su talento… pero también el acompañamiento de su familia y el trabajo diario en el aula.

La Olimpiada consta de dos fases: una Provincial y otra Regional. Los seleccionados en ésta última representarán a Andalucía en la Olimpiada Nacional, que se celebrará a finales del mes de junio de 2026 en Lugo.

Próxima parada: 16 de mayo en la Facultad de Educación

