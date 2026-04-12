La Diputación de Córdoba acogerá el V Desfile de Moda Inclusivo a beneficio de Alzheimer Córdoba

El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el próximo día 24 de abril la quinta edición del Desfile de Moda Inclusivo promovido por la Asociación San Rafael de Alzheimer Córdoba, que en esta ocasión tendrá como lema ‘No te olvides de ayudar a aquellos que olvidan’.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, que ha participado en la presentación del cartel, ha destacado que “se trata de un evento que en estos años se ha consolidado como una cita en la que prima el carácter solidario con el que se da visibilidad a la importante labor social que realiza esta asociación”.

Aguilera ha señalado que “esta cita permite que la moda se dé la mano con la inclusión y la solidaridad, de forma que se ofrece apoyo a la Asociación Alzheimer Córdoba, y al mismo tiempo se abre la puerta a un sector tan importante para la provincia como es el del diseño”.

Así, ha añadido, “es importante recordar que este evento tiene como objetivo recaudar fondos que se destinarán a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen Alzheimer y otras demencias a través de las actividades y de los servicios que se ponen en marcha a través de la Asociación”.

La también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) ha destacado que “en esta ocasión el Desfile Inclusivo contará con la participación de firmas cordobesas tan destacadas como Marietta, Moonë, Pipiola, Córdoba a tu vera, Etichetta, Tuca Román y Blackpier”.

El evento tendrá como padrino a Galván Real y contará con la presencia de los presentadores Inmaculada Pérez de FEPC y Josehouse de Córdoba TV, que serán los encargados de conducir una gala en la que también se ha previsto la organización de sorteos y exhibiciones de baile.

Las entradas están disponibles en la sede de la propia Asociación y en la firmas colaboradoras, así como a través del correo electrónico comunicacion@alzheimercordoba.es. Por otra parte, la entidad ha habilitado una fila cero, de forma que puedan colaborar aquellas personas que lo deseen y no puedan asistir al evento.