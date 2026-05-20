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Los Bancos de Alimentos necesita voluntarios para la Recogida de Primavera

PorAntonio Galán

May 20, 2026 #banco de Alimentos, #cáritas

Los Bancos de Alimentos necesitan para la Recogida de Primavera, personas voluntarias que colaboren en tiendas y supermercados los días 5, 6 y 7 de junio, ya que miles de personas, más cerca de ti de lo que crees, no puede alimentarse adecuadamente.

La inseguridad alimentaria es una realidad cada vez más presente en España, aunque a menudo pase desapercibida. Los Bancos de Alimentos lo ven cada día. La inflación alimentaria y el aumento del precio de la vivienda siguen golpeando con fuerza.

En este contexto, la Recogida Primavera, es una acción clave que permite abastecer los almacenes y así continuar llenando platos, pero no podemos llevarla a cabo sin ti. ¡Te necesitamos!

Tipos de Voluntariados

Voluntariado particular: Rellena este formulario de inscripción para convertirte en parte activa del cambio. Una vez hecho, te contactará el Banco de Alimentos de tu provincia.

Voluntariado corporativo: Si trabajas en una tienda o cadena de supermercado, o deseas realizar tu voluntariado a través de tu empresa, realiza tu inscripción aquí.

Qué son los Bancos de Alimentos

Los Bancos de Alimentos luchan contra la pobreza y desperdicio alimentario recuperando excedentes de toda la cadena alimentaria a favor de las personas en situación de vulnerabilidad de su comunidad más cercana. ¡Apúntate!

Por Antonio Galán

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