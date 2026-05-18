Tiempos de política, no de politiquería

Andalucía ha votado y los resultados son los que son, los señores y señoras diputados del Parlamento de Andalucía ya tienen su puesto de trabajo asegurado con el dinero de todos los andaluces, y espero que también se sientan orgullosos del honor que eso representa, ahora les toca a ellos ¡A trabajar!

El Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, no ha logrado su propósito de obtener la mayoría absoluta y librarse de los líos, pues ya sabe lo que le toca, liarse la manta a la cabeza y a resolver los problemas de Andalucía que no son pocos y para ello tienen que respetar y contar con la decisión expresada en las urnas por los ciudadanos, puede buscar apoyos a un lado o al otro, será su decisión y su responsabilidad.

La candidata María Jesús Montero, ha recibido un varapalo importante que debería hacer reflexionar a los militantes del PSOE de Andalucía. Las diputadas y diputados elegidos lo que deben hacer es tratar de defender su programa y sus propuestas en defensa de la Sanidad Pública y el resto de servicios desde la oposición.

Lo mismo hay que decirle al candidato Manuel Gavira de VOX, que deberían tomar nota de que sus propuestas de “Prioridad Nacional” solo tienen el apoyo del 14% de los andaluces y espero que no saquen la conclusión de que los conciudadanos que no les han votado no tienen “Sentido Común”.

Al candidato por “Adelante Andalucía”, después de felicitarle por su irrupción en la política andaluza, también hay que recordarle que el andalucismo de izquierdas o la izquierda andalucista, es lo que es, algo menos del 10% y que se puede usar esa fuerza para colaborar o para competir, para hacer política o para politiquear.

Antonio Maíllo, candidato de “Por Andalucía” que agrupaba un conglomerado de partidos debería juntar a todos esos partidos y reflexionar sobre lo que está haciendo mal o que no está haciendo la izquierda andaluza a la izquierda del PSOE. De momento, no les voy a pedir que hagan nada hacia fuera, para ellos y para la ciudadanía creo que es más importante que se aclaren las ideas, la estrategia la táctica, los liderazgos y colaboren para poder ser útiles, en política, la irrelevancia no sirve de nada a los ciudadanos.

Todos los partidos a excepción de VOX, que se dedica a lanzar sus rimbombantes frases propagandísticas, sin explicar el contenido más allá de una serie de propuestas ilegales como pretender dejar fuera de la sanidad o de los servicios sociales a una parte de los trabajadores que sacan adelante el país, solo por el hecho de no haber nacido aquí o no tener unos papeles. Son los mismos votantes de VOX que quieren expulsarles los que les contratan en negro y por míseros jornales para que les recojan la aceituna, los tomates o las fresas. Es difícil esperar nada razonable de esas gentes que miran a un pasado que ni existe ni volverá y que no tienen ningún proyecto para el futuro qué sin duda, este si llegará. Son los que cuando Trump nos amenaza con aranceles a los productos agrícolas, en vez de colocarse del lado de sus compatriotas, aplauden al mandatario extranjero. Son aquellos que cuando un genocida como Netanyahu amenaza a España, le dan la razón al genocida. Son los patriotas que dicen querer mucho a España, pero les sobramos la mitad de los españoles.

El resto de partidos, todos ellos han hecho bandera de nuestra Sanidad Pública y Universal y del resto de servicios públicos como Educación o Dependencia, es natural que cada uno tenga sus propias ideas y criterios de cómo sostenerlos y potenciarlos, pero no debería ser difícil llegar a algún acuerdo de mínimos para mejorar la salud pública, la educación pública y la atención a nuestros mayores y a los dependientes de Andalucía.

Por nuestra Andalucía, la de todos

Lo que los andaluces acabamos de elegir son los miembros del Parlamento y se llama así porque es donde se habla, se parlamenta, y puesto que todos ellos reciben un salario del pueblo soberano, deberían parlamentar para mejorar la vida de quien les paga su sueldo.

¿Qué problema habría para el pueblo andaluz si “Por Andalucía” le presta al PP los dos diputados que le faltan para la investidura a cambio de blindar en una ley la Sanidad Pública y el resto de servicios esenciales? Juanma ha prometido hacer una ley para eso.

Las ventajas son evidentes para todos. Juanma Moreno se quita la presión de la ultraderecha asilvestrada, le ayuda a centrarse, política y socialmente e incluso le vendría muy bien en sus aspiraciones, si las tiene, en la política nacional.

Para Maíllo, habría demostrado que la irrelevancia en los números, no significa irrelevancia en la utilidad al servicio de los ciudadanos.

Interpelo a Maíllo porque ese conglomerado de partidos, tienen poco que perder y mucho que ganar si demuestran que pueden ser útiles.

El resto de la legislatura, pues a gobernar con eso que llaman geometría variable, unas leyes se pactan con unos y otras normas con los otros, pensando siempre en el bien común por delante de intereses partidistas o personales.

Les prometo que no estoy borracho ni he fumado nada, pero ¿Sería bonito ver a nuestros empleados, los diputados del Parlamento de Andalucía, trabajando juntos para mejorar la vida de la mayoría de los andaluces?

Ángel Diez de Miguel

Reflexiones desde la higuera