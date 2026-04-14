Abierto el plazo para que los centros educativos se adhieran al Programa de Refuerzo estival

Los centros docentes públicos andaluces tienen de plazo hasta el próximo 25 de abril para solicitar su adhesión al programa de Refuerzo Educativo en periodo estival para el curso 2025/26, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

A partir del mes de mayo el proceso se abrirá para las familias y docentes. En concreto, los padres y madres podrán tramitar la inscripción del alumnado del 13 al 22 de mayo a través de la Secretaría Virtual de la Consejería o directamente en el centro docente solicitado en primer lugar. En este mismo periodo, el profesorado interesado podrá formalizar su solicitud a través del Portal Docente.

Esta medida está destinada al alumnado de Educación Primaria y del primer ciclo de Secundaria que, tras la finalización del periodo lectivo, precisa refuerzo educativo en áreas o materias de carácter instrumental, así como apoyo en la organización del trabajo, mejora de los hábitos y técnicas de estudio y desarrollo de habilidades de integración y adaptación al grupo. Asimismo, incorpora actividades orientadas al fomento de hábitos de vida saludable mediante propuestas de carácter lúdico-deportivo.

El Programa se desarrollará durante el mes de julio, en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. El alumnado podrá participar en la primera quincena, en la segunda o durante el mes completo, teniendo prioridad quienes soliciten el periodo completo. Los grupos se organizarán por cursos o ciclos, con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos y alumnas. Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

La edición de este año es la octava convocatoria del programa. Desde su puesta en marcha en 2019, más de 55.000 alumnos de 1.640 centros docentes de las ocho provincias de Andalucía han participado en esta iniciativa junto a más de 9.000 docentes. En la última edición fueron 335 los centros participantes, 18.495 estudiantes y más de 2.100 docentes.