El albergue de Cerro Muriano a punto de cara a la campaña estival

La Diputación de Córdoba ultima la puesta a punto del albergue juvenil de Cerro Muriano con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los campamentos de verano; una iniciativa de ocio y tiempo libre que permitirá que 2.200 niños y niñas de la provincia, de entre 8 y 19 años, disfruten de unas semanas de actividades deportivas, talleres o acampadas nocturnas durante los meses de verano y navidad, y cuyo presupuesto asciende a casi 460.000 euros.

Así lo ha adelantado la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, quien, además, ha resaltado que “para 2026, el presupuesto de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre se ha visto aumentado, ya que hemos querido aumentar la calidad del servicio de restauración, que se ha adjudicado recientemente, y fortalecer el equipo de monitores durante los diez turnos de verano y el de Navidad”.

“Los días que los niños y niñas de la provincia de Córdoba están alojados en nuestro albergue tienen que comer de una manera sana y equilibrada, lo mismo que lo hacen en casa, por lo que hemos querido mejorar la calidad de este servicio”, ha recalado la delegada provincial.

Como novedad, la delegada provincial ha explicado que este año se va a implementar en cada uno de los turnos unos pequeños cursos de asesoramiento sobre ciberseguridad o sobre consumo de redes responsables. “Este año, a los dos primeros turnos, que son los más pequeños, vamos a llevarles el camión del programa de capacitación ‘Eres capaz’, un programa conjunto con la Junta de Andalucía y ejecutado por la Diputación de Córdoba sobre capacitación en materia digital, que ha sido recientemente dotado de equipamiento digital novedoso, gafas 3D, tablets, portátiles, impresoras 3D o kits de robótica”.

“Al resto de los turnos les ofreceremos unas pequeñas formaciones de asesoramiento junto con la Guardia Civil, que colabora con nosotros activamente, y la Empresa Pública de la Informática (Eprinsa) dependiente de la Diputación de Córdoba”, ha apostillado Sara Alguacil.

Finalmente, Alguacil ha recordado que “serán 2.000 los menores que disfrutarán de los 10 turnos de los campamentos de verano; y 200 los que lo harán en navidad, por lo que, para que ningún grupo quedara desatendido, se han reestructurado las edades de los turnos para optimizar la demanda”.

Obras de mejora y optimización de recursos

Por otra parte, Alguacil ha recordado que “durante los últimos meses se han llevado a cabo una serie de mejoras en las instalaciones como la renovación del pavimento que rodea la piscina, conocido como ‘la playa’, que estaba deteriorado por el paso del tiempo y se ha rehabilitado la cubierta con el fin de ofrecer unas instalaciones más modernas, seguras y confortables”.

Así lo ha expresado la responsable del Área quien ha añadido que “se ha realizado una obra muy importante destinada a la rehabilitación de la cubierta, que presentaba una situación preocupante debido a las humedades que estaban afectando a la zona de habitaciones. Unos trabajos que van a concluir antes de que empiece la temporada de campamentos de verano a mediados de junio”.

En esta primera fase de las obras se ha contado con un presupuesto de 535.625 euros para la rehabilitación de la cubierta del edificio, a lo que se suman otros 96.765 euros que se han destinado a la mejora del solado del área perimetral de la piscina.



El proyecto de reforma prevé otras actuaciones que se llevarán a cabo a partir del mes de septiembre, una vez que finalice la temporada de campamentos para no interferir en las actividades programadas, y que atenderá al sistema de climatización de las habitaciones y la instalación en una cubierta de placas fotovoltaicas.



“De esta manera, conseguiremos ser unas instalaciones totalmente sostenibles y autosuficientes, ya que el suministro de energía eléctrica nos daría para poder cubrir todas las necesidades del albergue, incluido el suministro de agua caliente y lo que las calderas, estamos hablando de contribuir con el medio ambiente y hacerlo todo un poquito más eficiente.

Un campamento con historia

Las instalaciones del Albergue Provincial de Cerro Muriano se remontan al año 1970, cuando la Diputación construye el edificio en una parcela de 39.464 m² en plena sierra de Córdoba que la institución provincial había adquirido en 1943. El proyecto fue diseñado por el entonces arquitecto provincial Rafael de La-Hoz Arderius, destinado a campamento de verano de los residentes en el Hospicio Provincial.

Desaparecido el Hospicio, el albergue se abre al público general destinado a campamentos juveniles en verano y a otros grupos durante el resto del año. El albergue se adapta a la topografía del lugar, asentándose en tres plataformas: en la superior se levantan los edificios de dirección, almacenes, comedor, cocinas y aulas; en la intermedia, el edificio residencial, con tres módulos de dormitorios y baños; en la inferior, la piscina, sus vestuarios y la pista de futbito y las cinco pistas de baloncesto.

La superficie total construida de estos edificios es de 2.900 m².Todas las instalaciones se rodean de una pradera arbolada