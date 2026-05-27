Montilla Abierta

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Salud social

Mas de 3.500 pacientes, 28 quirófanos y 102 consultas afectadas por la huelga de médicos solo en el Área Sur

PorAntonio Galán

May 27, 2026 #SMA

El pulso que mantienen los médicos de la sanidad pública con las políticas sanitarias de la ministra de Sanidad, Mónica García, nos llevan a los ciudadanos a sufrir 25 días de huelga este 2026

El Sindicato Médico Andaluz valora como un nuevo éxito la convocatoria de huelga médica celebrada durante el mes de mayo, una movilización que vuelve a poner de manifiesto la unidad, la determinación y el profundo malestar del colectivo médico y facultativo ante la falta de respuestas reales a sus reivindicaciones.

Reivindicaciones del colectivo médico

  1. Reconocimiento de las funciones específicas del colectivo médico y facultativo en el sistema sanitario retener talento
  2. Un ámbito de diálogo y negociación propio representación real
  3. Un marco normativo propio que regule los aspectos específicos del ejercicio de nuestra profesión y nuestro papel en el sistema sanitario
  4. Una clasificación profesional que refleje de manera correcta la cualificación, funciones y responsabilidad de nuestro colectivo
  5. Una regulación de la jubilación acorde a la penosidad inherente al ejercicio de nuestra profesión tiempo trabajado, tiempo cotizado cuidar a quienes cuidan no es una opción es una obligación 5 6 una regulación de la jornada laboral que proteja nuestras derechos laborales y nuestra salud por necesidades del servicio
  6. Mejoras retributivas y garantía de derechos laborales durante el periodo de especialización
  7. Equiparación efectiva de derechos laborales y retributivos de todos los profesionales, con independencia de que ejerzan o no en régimen de exclusividad
  8. Regulación de la carrera profesional desvinculada de la agencia de calidad sanitaria
  9. Regulación de la jubilación acorde a la penosidad inherente al ejercicio de nuestra profesión
  10. Protección de los derechos laborales y retributivos en situaciones vinculadas a it, maternidad /paternidad, edad o enfermedad, así como del derecho a la conciliación de la vida personal y profesional

El SMA recuerda que las reivindicaciones planteadas no son privilegios, sino condiciones imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada a la ciudadanía. La regulación de la jornada laboral, las guardias, la carga asistencial, la estabilidad profesional y el reconocimiento de las particularidades de la profesión médica son cuestiones esenciales para frenar el deterioro progresivo del sistema sanitario público.

Por Antonio Galán

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