Sanidad implanta la derivación desde Atención Primaria a Fisioterapia en toda Andalucía

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha implantado ya en todos los distritos y áreas de gestión sanitaria de Andalucía el nuevo circuito de derivación desde Medicina de Familia a Fisioterapia en Atención Primaria. Así lo ha anunciado el consejero en funciones, Antonio Sanz, durante una visita hoy a la Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud Clara Campoamor, en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Antonio Sanz ha destacado que este nuevo circuito supone “una mejora asistencial que permite ordenar mejor la demanda, reducir esperas, evitar pasos innecesarios y aprovechar mejor la capacidad de todos los profesionales del centro de salud”.

De hecho, según ha detallado Antonio Sanz, “los pacientes derivados ya directamente desde Atención Primaria a fisioterapia durante el primer trimestre de 2026 en Andalucía han sido 13.188 y, en el caso concreto de Sevilla, han sido 3.332”. Esto se traduce, ha asegurado, en “un acceso más rápido, más sencillo y mucho más cercano al fisioterapeuta”.

Tal y como ha explicado el consejero, este nuevo modelo “permite que personas con problemas frecuentes como una lumbalgia, una cervicalgia, una gonalgia, un hombro doloroso, una fascitis plantar o una epicondilitis puedan ser valoradas y atendidas antes por un fisioterapeuta en su propio entorno de Atención Primaria, con un circuito más sencillo y con menos trámites”.

Un paso importante, ha subrayado Antonio Sanz, “porque no hablamos de problemas menores sino de patologías muy frecuentes, que afectan a la calidad de vida, que generan dolor, limitación funcional y muchas consultas en los centros de salud”. Como dato, ha detallado, “solo en 2025, los centros de Atención Primaria y Comunitaria del SAS atendieron 844.555 consultas de fisioterapia, de las que 57.978 correspondieron a niños y niñas de entre 0 y 15 años”.

La derivación la realiza el médico de familia, siguiendo protocolos consensuados entre Medicina, Enfermería y Fisioterapia. Es decir, ha asegurado Antonio Sanz, “hablamos de un modelo planificado, seguro y evaluado, que refuerza el trabajo en equipo y que sitúa al paciente en el centro”.

Este avance ha sido posible, ha recordado el consejero, “porque en los últimos años hemos reforzado de forma muy importante la fisioterapia en el Servicio Andaluz de Salud”. Desde 2018, la plantilla de fisioterapeutas ha crecido un 68%, pasando de 840 profesionales a 1.412 en la actualidad. A ellos se sumarán otros 272 fisioterapeutas contemplados en la ampliación de plantilla estructural aprobada por el Consejo de Gobierno.

Pero, como ha destacado Antonio Sanz, “no basta con incorporar profesionales sino que también hay que adaptar las infraestructuras”. En este sentido, ha recordado que se han destinado 10,5 millones de euros a la creación y adecuación de espacios de atención y a la adquisición del equipamiento necesario para prestar este servicio en los centros de salud.

Este nuevo modelo, ha asegurado el consejero, “forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el primer nivel asistencial, mejorar la accesibilidad, ampliar la capacidad de respuesta de los centros de salud y dar más protagonismo al conjunto de profesionales que trabajan en Atención Primaria”. De esta forma, ha afirmado, “una Atención Primaria fuerte no es solo la que atiende más. Es la que atiende mejor, la que resuelve antes, la que trabaja en equipo y la que evita al paciente recorridos innecesarios por el sistema”.

Una Atención Primaria más ágil y cercana

Durante su visita al Centro de Salud Clara Campoamor Antonio Sanz ha conocido de primera mano la labor de la Unidad de Fisioterapia, que atiende a una población aproximada de 62.000 personas de Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Almensilla. En ella trabajan 6 fisioterapeutas asistenciales, 2 fisioterapeutas con labor asistencial y de gestión, 1 terapeuta ocupacional y próximamente se incorporará también 1 logopeda.

Como ha detallado el consejero, “la labor de esta unidad no se limita a tratar lesiones. También realiza valoración, seguimiento, planes terapéuticos individualizados, ejercicio terapéutico, terapia manual, educación para la salud, grupos terapéuticos, actividades comunitarias, atención domiciliaria, orientación a cuidadores, teleconsulta y teleseguimiento”. Una actividad, ha dicho, que “refleja esa Atención Primaria más resolutiva, capaz de dar más respuestas desde el propio centro de salud, con equipos más completos y con una cartera de servicios más amplia” que se está impulsando desde Andalucía.

La Atención Primaria, ha concluido el consejero, “sigue teniendo retos importantes pero seguimos dando pasos”. En 2025, la Atención Primaria andaluza realizó casi 99 millones de consultas. Y hoy cuenta con 31.374 profesionales, un 21,4% más que en 2018. También han aumentado los médicos de familia, que ya alcanza los 7.486 efectivos. Además, hoy hay 32 nuevos centros de salud y 20 consultorios y se han acometido mejoras en buena parte de la red de Atención Primaria.