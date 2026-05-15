El AGS Sur de Córdoba destaca en los Premios #AndalucíaSeVacuna 2026 con cinco galardones

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha sido reconocida de forma destacada en la edición 2026 de los Premios #AndalucíaSeVacuna, galardones otorgados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que ponen en valor el compromiso de los centros sanitarios y de sus profesionales con la prevención y la salud pública.

La distinción se ha hecho pública en el marco del V Congreso de Vacunación en Andalucía (#VCongresoAndavac), celebrado el pasado 28 de abril en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada, en formato híbrido (presencial y virtual), y que ha reunido a más de 700 profesionales sanitarios de toda Andalucía.

En el ámbito de la Atención Primaria, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, en su condición de distrito sanitario, ha obtenido cinco premios por resultados que reflejan su capacidad para alcanzar a los grupos de población más vulnerables. En concreto, ha sido galardonada con el premio a la mayor cobertura de vacunación frente a COVID-19 en personas mayores de 70 años durante la campaña 2025-2026; el premio a la mayor mejora en vacunación de rescate frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) en chicos de 14 a 18 años (cohortes 2006-2010); y el reconocimiento a la mayor cobertura de vacunación antigripal en residentes de centros de mayores.

Asimismo, en población infantil, el distrito ha recibido el premio a la mayor cobertura de vacunación antigripal en niñas y niños de 6 a 59 meses, así como el galardón a la mayor cobertura en la población infantil de 3 a 4 años en el marco de la campaña escolar 2025-2026. Estos reconocimientos ponen de manifiesto la efectividad de las estrategias de captación y seguimiento implementadas desde los equipos de Atención Primaria del territorio.

En el ámbito de la Atención Hospitalaria, el Hospital Infanta Margarita, centro perteneciente al AGS Sur de Córdoba, ha sido distinguido con el premio a la mayor cobertura de vacunación en profesionales sanitarios y sociosanitarios durante la campaña 2025-2026, así como a la mayor mejora respecto a la campaña anterior. Este galardón subraya el compromiso institucional con la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de la salud, así como con la prevención de la transmisión nosocomial de enfermedades inmunoprevenibles.

A estos reconocimientos por resultados se suma una Mención Especial otorgada a la iniciativa ‘Estrategia de vacunación comunitaria itinerante’, impulsada desde la Unidad de Gestión Clínica de Puente Genil y liderada por la enfermera Alicia Mª Cosano Navas. Esta experiencia, enmarcada en el ámbito de la Atención Primaria, ha sido destacada por su enfoque innovador y su capacidad para facilitar el acceso a la vacunación en el ámbito comunitario, reforzando la prevención y la equidad en salud. La propuesta ha sido compartida en el Taller 4 del V Congreso Andavac, dedicado a buenas prácticas en vacunación, con el objetivo de que pueda ser replicada en otros territorios.

Con estas distinciones, la Junta de Andalucía reconoce el esfuerzo, la implicación y la excelencia profesional de los equipos del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, cuya labor contribuye a fortalecer la cultura de la prevención y a mejorar la protección de la ciudadanía frente a enfermedades prevenibles mediante vacunación.