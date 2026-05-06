Recomendaciones para prevenir picaduras de mosquitos y garrapatas en ferias y romerías

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado la importancia de adoptar medidas preventivas frente a picaduras de mosquitos y garrapatas, así como reforzar la seguridad alimentaria, en la celebración de romerías y ferias.

Estas recomendaciones se enmarcan en las actuaciones de prevención y control del Virus del Nilo Occidental, una zoonosis transmitida por mosquitos del género Culex, cuya actividad aumenta en entornos naturales y en periodos de temperaturas elevadas, coincidiendo con este tipo de celebraciones al aire libre.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que, “aunque se están llevando a cabo actuaciones de control vectorial en las zonas cercanas a estos eventos, la protección individual sigue siendo clave para reducir el riesgo de picaduras”. En este sentido, ha recomendado el uso de repelentes de uso tópico autorizados y registrados, así como vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo.

Asimismo, ha aconsejado evitar la exposición en las horas de mayor actividad de los mosquitos, especialmente al amanecer y al atardecer, “que suelen coincidir con los momentos de mayor concentración de personas en este tipo de eventos”.

En el caso de las garrapatas, el consejero ha detallado que se recomienda utilizar calzado cerrado, preferentemente botas con calcetines que cubran la parte inferior del pantalón, evitar el contacto con vegetación y caminar por la zona central de los caminos. También se desaconseja el uso de perfumes u olores intensos, que pueden atraer a los insectos.

Junto a las medidas individuales, ha recordado la importancia de reforzar la prevención en el entorno doméstico y peridoméstico, evitando la acumulación de agua estancada en recipientes, macetas, cubos o abrevaderos, ya que “estos espacios favorecen la proliferación de mosquitos”. También se recomienda el uso de mosquiteras y repelentes ambientales.

Antonio Sanz ha abundado, además, en la necesidad de elegir productos adecuados a la edad y situación de cada persona, leer detenidamente las instrucciones de uso y comprobar que están “debidamente autorizados, para asegurarnos de su eficacia”. Entre los principios activos más habituales se encuentran el DEET, la icaridina, el citriodiol o el IR3535, cuya eficacia está demostrada cuando se emplean correctamente.

Y ha añadido que “el repelente protege frente a la picadura, pero no elimina al insecto, por lo que su uso debe complementarse con el resto de las medidas preventivas, especialmente en zonas clasificadas con nivel de riesgo alto”.

El Virus del Nilo Occidental se mantiene en un ciclo natural entre aves y mosquitos, pudiendo afectar de forma ocasional a humanos y otros mamíferos. En la mayoría de los casos, alrededor del 80%, la infección es asintomática, si bien puede provocar cuadros clínicos más graves en personas mayores o con el sistema inmunitario comprometido.

Recomendaciones para prevenir toxiinfecciones alimentarias

Asimismo, el consejero ha aconsejado extremar las precauciones en el consumo de alimentos en estas celebraciones al aire libre, especialmente cuando las temperaturas son elevadas, para “evitar intoxicaciones alimentarias”.

Entre las principales recomendaciones, figuran comer únicamente alimentos que hayan sido manipulados en condiciones higiénicas, correctamente cocinados y consumidos de forma inmediata, evitando mantenerlos a temperatura ambiente durante periodos prolongados. En caso de conservarlos tras su preparación, se aconseja mantener calientes aquellos alimentos que lo permitan, como guisos o sopas, hasta el momento de su consumo.

Por su parte, los alimentos que no pueden someterse a calor, como ensaladas o gazpachos, deben conservarse refrigerados desde el momento de su elaboración.

Asimismo, se aconseja proteger los alimentos del contacto con insectos, roedores y animales de compañía, ya que pueden ser portadores de microorganismos patógenos responsables de enfermedades de transmisión alimentaria.

La Consejería insiste también en no consumir alimentos perecederos que hayan permanecido expuestos a temperatura ambiente y recuerda que, en establecimientos como bares, cafeterías o restaurantes, estos productos deben estar protegidos mediante vitrinas y mantenerse en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.