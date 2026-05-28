La sentencia sobre el transporte sanitario confirma abusos laborales y reconoce derechos reclamados por la plantilla

CTA denuncia que la sentencia sobre el transporte sanitario en Córdoba confirma abusos laborales y reconoce derechos reclamados por la plantilla Desde la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) queremos informar a la ciudadanía y a la plantilla del transporte sanitario de Córdoba sobre el contenido de la reciente resolución judicial derivada del conflicto colectivo interpuesto por nuestro sindicato frente a la UTE TSI-SSGA Córdoba.

La sentencia judicial reconoce expresamente que la empresa venía ofertando horas extraordinarias por un importe de 10 euros, práctica que el propio juzgado considera contraria al convenio colectivo del sector.

Este hecho evidencia, una vez más, las condiciones de precariedad y presión laboral que vienen soportando los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) desde el inicio de la adjudicación del servicio.

Igualmente, la sentencia diferencia claramente entre las funciones del TES conductor y las del TES ayudante o camillero, estableciendo que las tareas de movilización y traslado interno de pacientes dentro de hospitales corresponden específicamente a los TES ayudantes y camilleros, y no al TES conductor, cuyas funciones vienen establecidas en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias.

Desde CTA consideramos especialmente grave que trabajadores hayan llegado a ser sancionados por negarse a realizar funciones que entendían ajenas a su categoría profesional, generando un clima de inseguridad laboral y conflicto permanente dentro del servicio. Además, la sentencia reconoce el derecho de los trabajadores de la red de transporte urgente a disfrutar los asuntos propios como jornadas completas de 24 horas, y no como venía aplicando la empresa, dando así respaldo a una reivindicación histórica defendida por CTA en defensa de la conciliación y del respeto a la jornada real de estos profesionales.

La sentencia también pone de manifiesto la complejidad y dureza del trabajo que desarrollan los TES, profesionales esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario público andaluz, sometidos continuamente a sobrecarga asistencial, ampliaciones de jornada y modificaciones organizativas derivadas de la falta estructural de recursos.

CTA seguirá defendiendo:

El cumplimiento íntegro del convenio colectivo.

El respeto a las categorías profesionales.

La limitación de los excesos de jornada.

El reconocimiento de los descansos y permisos reales de la plantilla.

La dignidad laboral y la seguridad de los trabajadores.

Un transporte sanitario público de calidad para la ciudadanía cordobesa.



No se puede sostener un servicio esencial a costa de la salud física y mental de los trabajadores ni mediante prácticas que deterioran tanto la atención al paciente como las condiciones laborales de la plantilla.

COORDINADORA DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (CTA) Sección Sindical

Transporte Sanitario Córdoba