La Junta advierte del daño ocular si se usan gafas de sol no homologadas o sin el filtro adecuado

Con la llegada de los meses de mayor exposición al sol, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía resalta la importancia de proteger la salud visual mediante el uso de gafas de sol adecuadas y homologadas, recordando que no se trata de un simple complemento estético, sino de un elemento de protección frente a la radiación ultravioleta.

Desde Consumo se subraya que una elección basada únicamente en criterios de moda o precio puede resultar perjudicial, especialmente en el caso de niños y niñas, cuyos ojos son más sensibles. En este sentido, advierte del riesgo de utilizar gafas de juguete o adquiridas en establecimientos o en canales no autorizados, así como falsificaciones, ya que pueden carecer de los filtros necesarios para proteger correctamente la visión.

Las gafas de sol están consideradas Equipos de Protección Personal (EPP), por lo que deben cumplir una serie de requisitos de seguridad. Entre ellos, es imprescindible comprobar que incorporan el marcado CE y que cumplen la normativa técnica correspondiente, la norma ISO 12312. Asimismo, deben incluir en su etiquetado obligatorio información clara sobre el fabricante, el modelo y las características del producto.

La Dirección General de Consumo recomienda adquirir siempre este tipo de productos en establecimientos de confianza, preferentemente en ópticas, donde profesionales especializados pueden asesorar sobre el tipo de lente más adecuado según el uso previsto. No todos los filtros sirven para cualquier situación, y un mayor oscurecimiento de la lente no implica necesariamente una mayor protección frente a la radiación ultravioleta.

En el etiquetado o documentación del producto debe figurar la categoría del filtro, que indica el nivel de protección frente al deslumbramiento. Esta información también puede encontrarse en la cara interna de la patilla de las gafas. Existen cinco niveles: desde la categoría 0, pensada para condiciones de baja luminosidad, hasta la categoría 4, indicada para situaciones extremas como alta montaña o entornos con fuerte reflexión solar. Estas últimas, sin embargo, no son aptas para la conducción, por lo que es fundamental conocer las limitaciones de uso.

Además, las gafas deben ir acompañadas de instrucciones de uso, conservación y limpieza, así como de advertencias sobre sus posibles restricciones. Por ejemplo, no están diseñadas para observar directamente el sol ni para proteger frente a fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las cabinas de bronceado.

Finalmente, Consumo recuerda la importancia de conservar el justificante de compra y toda la información facilitada por el establecimiento, ya que puede ser necesaria en caso de incidencia o reclamación. Elegir correctamente unas gafas de sol no solo mejora el confort visual, sino que constituye una medida esencial para prevenir daños oculares a corto y largo plazo.