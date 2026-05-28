Un fallecido y un herido en un accidente entre dos turismos y un camión en Montilla (Córd

Un hombre de 50 años de edad ha muerto este jueves y una mujer de 39 ha resultado herida en un accidente de tráfico en la localidad cordobesa de Montilla, según el 1-1-2, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido en la carretera N-331 sobre las 15:02 horas, cuando han chocado dos turismos y un camión en el kilómetro 48 a la altura de Fuente de la Higuera.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, junto con Bomberos de Montilla para liberar a la víctima mortal tras quedar atrapada en unos de los vehículos implicados y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con la movilización de un helicóptero.