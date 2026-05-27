El Ayuntamiento impulsa el mayor plan de expansión y protección del arbolado urbano en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado inicialmente el primer Plan de Arbolado Urbano del municipio, un documento estratégico que permitirá situar al arbolado “en el centro de la infraestructura urbana”, según ha explicado la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, durante la presentación pública de este instrumento de planificación ambiental.

La responsable municipal ha destacado que se trata de un plan “pionero entre los municipios medianos de Andalucía”, ya que actualmente solo ciudades como Córdoba, Sevilla o Málaga cuentan con documentos similares. El plan, en el que el Consistorio lleva trabajando varios años, se encuentra ya en periodo de exposición pública y recoge una hoja de ruta para incrementar, conservar y gestionar el arbolado urbano de manera planificada.

El documento parte de un diagnóstico exhaustivo sobre la situación actual del arbolado en Montilla, tanto en cantidad como en especies existentes. Según los datos recogidos, actualmente el municipio cuenta con una cobertura arbórea cercana al 10%, aunque el potencial de plantación permitiría alcanzar hasta un 26%.

En palabras de la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, “queremos poner al arbolado urbano en el centro de la infraestructura urbana porque los árboles proporcionan sombra, mejoran la calidad ambiental y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático absorbiendo emisiones de dióxido de carbono”. Además, ha subrayado que “este plan nos dice cómo tenemos que plantar, qué especies son las más adecuadas y cuáles son las condiciones necesarias para hacerlo correctamente”.

El Plan de Arbolado Urbano incluye diferentes documentos específicos relacionados con la gestión y protección del patrimonio verde municipal. Entre ellos figura un plan de gestión del riesgo, que contempla protocolos de actuación ante episodios meteorológicos adversos y el seguimiento individualizado de ejemplares de mayor antigüedad o con necesidades especiales de conservación.

Asimismo, el documento incorpora directrices para la ejecución de obras públicas o privadas que puedan afectar al arbolado existente, estableciendo medidas de protección hasta ahora inexistentes. “Pretendemos no solamente incrementar la cantidad y calidad del arbolado, sino también proteger el existente y garantizar los cuidados que necesita año tras año”, ha señalado Raquel Casado.

La concejala ha explicado también que el crecimiento de la masa arbórea deberá compatibilizarse con otros usos urbanos. “Sabemos que alcanzar el 26% es un objetivo ambicioso porque, en algunos casos, donde queramos poner un árbol habrá que eliminar plazas de aparcamiento. Por eso este plan busca un equilibrio entre la generación de sombra y la convivencia con otros usos del espacio público”, ha indicado.

Entre las zonas con mayor potencial para nuevas plantaciones, el documento identifica espacios como la Avenida de Boucau, Avenida de Italia o Ronda de Curtidores, donde existen condiciones favorables para incrementar la infraestructura verde urbana. Además, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención destinada a actuaciones de plantación en calles, plazas y otros espacios públicos del municipio.

El plan incorpora también un catálogo de árboles singulares de Montilla, integrado por ejemplares destacados por su antigüedad, porte o estado de conservación.

Por su parte, la técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Rocío Ruz, ha informado de que el documento se encuentra actualmente en fase de exposición pública. Todos los documentos pueden consultarse y descargarse a través del apartado de Medio Ambiente de la página web municipal.

El periodo de información pública permanecerá abierto durante 20 días y finalizará el próximo 11 de junio. Durante este plazo, la ciudadanía podrá presentar alegaciones y sugerencias a través del registro de entrada de la sede electrónica o de la Oficina de Atención al Ciudadano. El anuncio correspondiente fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 14 de mayo.