La Liga Speedsoft Andaluza arrancó en Montilla llena de velocidad, intensidad y alto nivel competitivo

La primera jornada de la Liga Speedsoft Andaluza se disputó en las instalaciones de MontiAventura Speedsoft Arena de Montilla, con cerca de 50 jugadores participantes y una notable respuesta de público en las gradas. El evento dejó una competición muy igualada, con un triple empate en la zona alta de la clasificación.

Desde el inicio de la competición quedó claro que el nivel iba a ser muy alto. Los equipos participantes ofrecieron partidos rápidos, disputados y con mucha igualdad, demostrando preparación, coordinación y una gran capacidad competitiva. Esa igualdad quedó reflejada directamente en la tabla clasificatoria, donde la parte alta terminó con un triple empate, teniendo que decidirse las posiciones por la diferencia de puntos.

Este desenlace confirma el equilibrio existente entre los equipos y anticipa una liga abierta, en la que cada ronda y cada punto pueden resultar decisivos para la clasificación final. La primera jornada dejó claro que no habrá margen para la relajación y que la regularidad será clave en el desarrollo de la temporada.

Más allá del resultado deportivo, la organización destacó especialmente el comportamiento de los jugadores. La jornada estuvo marcada por una deportividad sana, respeto entre rivales y una actitud colaborativa que facilitó el trabajo arbitral. El juego limpio y el cumplimiento de las normas permitieron que la competición se desarrollara de forma fluida, justa y segura.

Este aspecto resulta especialmente importante en una modalidad como el Speedsoft, donde la velocidad de las acciones y la intensidad de los enfrentamientos exigen concentración, respeto y confianza en el arbitraje. En esta primera jornada, los equipos demostraron que la competitividad puede ir de la mano de la deportividad, aportando valor al crecimiento de la liga y a la imagen del deporte.

La celebración del evento en Montilla supone también un paso adelante para la consolidación de la Liga Speedsoft Andaluza como proyecto deportivo. MontiAventura Speedsoft Arena se convirtió durante la jornada en un escenario preparado para acoger competición, público y organización, reforzando la apuesta por crear una liga seria, estructurada y con proyección dentro del panorama andaluz y nacional.

La respuesta de jugadores y asistentes deja sensaciones muy positivas de cara al futuro. La primera jornada no solo sirvió para abrir la clasificación, sino también para demostrar que existe una comunidad activa, comprometida y con ganas de hacer crecer el Speedsoft en Andalucía.

La próxima jornada de la LSA está prevista para el mes de septiembre, momento en el que la competición alcanzará su meridiano. Tras el alto nivel mostrado en esta primera cita, la expectativa es que la liga mantenga, e incluso supere, el ambiente, la igualdad y la intensidad vividos en Montilla.

La Liga Speedsoft Andaluza arranca así con fuerza, con una primera jornada que deja buenas sensaciones dentro y fuera del campo. Competición igualada, jugadores comprometidos, público en las gradas y una organización centrada en seguir impulsando un proyecto que aspira a convertirse en referencia para el Speedsoft andaluz.