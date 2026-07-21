El alcalde de Montilla traslada a la Junta las principales reivindicaciones para garantizar el futuro del Hospital de Montilla

Rafael Llamas solicita a Antonio Sanz recuperar la autonomía de gestión del centro, completar las actuaciones pendientes y mejorar los recursos asistenciales y el servicio de transporte sanitario

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha mantenido un encuentro institucional con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aprovechando la visita realizada al municipio con motivo de la inauguración de la ampliación del Hospital de Montilla.

Durante la reunión, el alcalde ha trasladado al consejero las principales demandas planteadas tanto por los profesionales sanitarios como por usuarios del Hospital de Montilla, con el objetivo de reforzar la calidad asistencial y recuperar la capacidad de gestión de un centro que presta servicio a toda la Campiña Sur cordobesa.

La principal reivindicación expuesta ha sido el cumplimiento del compromiso adquirido por la Junta de Andalucía en 2022 con las organizaciones sindicales para la creación de un área sanitaria independiente que integrara los hospitales de Montilla y Puente Genil. Según ha defendido el alcalde, la desaparición de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir y la integración del Hospital de Montilla bajo la dirección del Hospital Infanta Margarita de Cabra ha supuesto un alejamiento de la gestión diaria del centro, dificultando procedimientos que anteriormente se resolvían de forma autónoma, como la contratación de profesionales o la adquisición de suministros y material sanitario.

Rafael Llamas ha trasladado que “esta pérdida de autonomía constituye una de las principales preocupaciones del personal sanitario”, que considera “imprescindible devolver capacidad de decisión al Hospital de Montilla para agilizar su funcionamiento y responder con mayor eficacia a las necesidades asistenciales de la población”.

Asimismo, el alcalde ha puesto de manifiesto que la actuación inaugurada corresponde “únicamente a una parte del proyecto inicialmente previsto para el Hospital de Montilla”. En este sentido, ha recordado la necesidad de acometer la segunda fase de modernización del centro, que contempla la reforma integral de los servicios de Traumatología, Radiología y Endoscopias, además de la adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos, el in-cremento del número de camas y la construcción de un quinto quirófano, una infraestructura que los profesionales consideran necesaria para responder al incremento de la actividad quirúrgica y reducir las listas de espera.

Otro de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la situación del transporte sanitario urgente en el área de influencia del Hospital de Montilla. El alcalde ha trasladado las disfunciones que, según profesionales y usuarios, provoca la actual organización del servicio de ambulancias, al tener que atender con frecuencia avisos en municipios adscritos a otros hospitales de referencia. Esta circunstancia genera periodos prolongados en los que no existe disponibilidad inmediata de recursos de transporte sanitario en el entorno del Hospital de Montilla, con la consiguiente preocupación para la ciudadanía y los profesionales, quienes también han trasladado otras necesidades relacionadas con la organización del servicio.

Durante el encuentro, Antonio Sanz reconoció que el modelo organizativo implantado tras la desaparición de la Agencia Alto Guadalquivir presenta aspectos susceptibles de mejora. En este sentido, informó al alcalde de que la Consejería está trabajando en un estudio para analizar la creación de dos áreas sanitarias con gestión diferenciada o la implantación de otras fórmulas organizativas que permitan devolver una mayor autonomía de gestión a los hospitales de Montilla y Puente Genil.

El consejero se comprometió igualmente a estudiar el resto de las cuestiones planteadas durante la reunión y agradeció al alcalde que trasladara directamente las preocupaciones y reivindicaciones expresadas por profesionales y usuarios del Hospital de Montilla.

Por su parte, Rafael Llamas ha valorado positivamente la disposición mostrada por el consejero al diálogo, si bien ha insistido en que «Montilla necesita compromisos concretos y un calendario de actuaciones que permita recuperar la capacidad de gestión del hospital y completar las inversiones pendientes para ofrecer una asistencia sanitaria acorde a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas».