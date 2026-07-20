El Hospital de Montilla suma 16 nuevas consultas tras una inversión de más de 5,5 millones de euros

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, acompañado por el alcalde del municipio cordobés de Montilla, Rafael Llamas, ha inaugurado hoy la ampliación del Hospital de Montilla, dos nuevos edificios anexos al principal que suman 2.000 metros cuadrados para acoger las consultas externas, que están operativas desde el pasado mayo; los nuevos laboratorios y la zona de descanso del personal sanitario.

Estas obras han requerido una inversión de más de 5,5 millones de euros, de los que 4.094.059 euros proceden de fondos europeos React-Feder, destinados a la construcción de los dos nuevos módulos, y 1.536.992 euros de fondos propios para el equipamiento. Además, ha supuesto por la incorporación de 25 profesionales a la plantilla estructural del hospital para atender los nuevos servicios y consultas, con los que “hemos mejorado la capacidad y la funcionalidad del hospital, adaptándola a las necesidades sanitarias actuales y futuras de la población”, ha valorado el consejero.

Antonio Sanz, que ha recordado que este hospital abrió sus puertas en 2004, ha asegurado que “necesitaba ampliar y modernizar sus instalaciones para mejorar la capacidad asistencial” para atender a una población de 62.234 habitantes de los municipios de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor y La Rambla, además de los de Montilla, que “vienen aquí a recibir atención médica especializada y someterse a ciertas intervenciones quirúrgicas”. Por esto era necesario, ha insistido, “la modernización tecnológica y la mejora de la capacidad diagnóstica y terapéutica de áreas claves del hospital, que impactan directamente en la calidad y en la seguridad de la atención al paciente”.

En concreto, el primero de los edificios dispone de 16 consultas y 6 salas de exploración para Pediatría, Medicina Interna, Digestivo, Urología, Oftalmología, Traumatología y Dermatología. El segundo acoge, en su planta baja, las nuevas instalaciones de Laboratorio y Extracciones, y en la planta alta, una zona destinada al descanso del personal sanitario, con 15 habitaciones y dos terrazas.

La ampliación con nuevas especialidades en la cartera de servicios del hospital y de consultas han requerido la incorporación a la plantilla estructural del centro de un especialista en Oftalmología y otro en Medicina Interna; cuatro enfermeros, cinco técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y cinco técnicos especialistas de Laboratorio, Anatomía Patológica y Radiodiagnóstico.

También ha sido necesario ampliar el personal de gestión y servicios, con la incorporación de cinco auxiliares administrativos para la gestión administrativa, así como cobertura de apoyo a laboratorio y anatomía patológica y cuatro celadores.

El titular andaluz de Sanidad ha aprovechado la visita para agradecer una vez más al personal sanitario “su compromiso, su dedicación y su profesionalidad”. No en vano, ha destacado que, en 2025, en el Hospital de Montilla se atendieron 86.362 consultas externas, se realizaron 3.865 intervenciones quirúrgicas, “y me gustaría subrayarlo porque estamos hablando de un hospital comarcal con cuatro quirófanos”, 51.379 urgencias y 12.414 pruebas diagnósticas. El centro registró, además, 2.486 ingresos y 8.403 estancias, con una estancia media global de 3,4 días.

Antonio Sanz ha añadido que estas obras, junto al equipamiento de las nuevas consultas, llevan aparejada una modernización tecnológica y la mejora de la capacidad diagnóstica y terapéutica de áreas claves. Así, ha citado la renovación de los microscopios quirúrgicos de los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología, con una inversión de 490.000 euros, “claves para las cirugías de alta precisión porque proporcionan una calidad de imagen superior y se traduce en mejores resultados para el paciente”; también se han renovado los láseres oftálmicos para su uso ambulatorio “para la resolución de diferentes patologías de forma segura y rápida en las consultas externas”.

Finalmente, se ha referido a la renovación del equipamiento de diagnóstico digestivo y neumológico, en concreto una nueva torre de endoscopia y nuevos videogastroscopios, videolaringoscopios y videobroncoscopios, con un importe aproximado de 330.000 euros. “Esta inversión incorpora los últimos avances tecnológicos, que mejoran significativamente la calidad de imagen, facilitando la detección precoz de lesiones y mejorando la seguridad de los procedimientos”, ha insistido el consejero.

“El Hospital de Montilla es un hospital comarcal plenamente resolutivo, con actividad ambulatoria, quirúrgica, urgente, diagnóstica y de hospitalización, que ahora aumenta su capacidad gracias a la ampliación de las instalaciones y al incremento de su plantilla para mejorar la atención que ofrece a los vecinos de esta comarca”, ha concluido.

El vicepresidente primero ha estado acompañado en esta visita, además de por el alcalde, por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina; la delegada territorial de Sanidad y Consumo, María Jesús Botella; el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro; la directora médica del área, Soledad Delgado; el director económico, Rafael Bautisata; el director de Enfermería de Montilla y Puente Genil, Francisco Javier Antúnez; y por el director general de Sando, Jaime Rodríguez, y el gerente de edificación de la constructora, Raúl Martín, entre otras autoridades.