Las heridas que no se ven: Cruz Roja impulsa un proyecto para prevenir adicciones y cuidar la salud mental

Cruz Roja tiene en marcha en Córdoba un nuevo proyecto titulado ‘Cicatrices Invisibles: prevención de adicciones y mejora de la salud mental en colectivos vulnerados’, una iniciativa que pretende abordar las adicciones desde una perspectiva preventiva e integral, poniendo el foco en las causas emocionales y sociales que con frecuencia se encuentran detrás de estas conductas.

El proyecto – financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con cargo a la X Solidaria-, parte de una realidad cada vez más reconocida por profesionales e instituciones: las adicciones, tanto con sustancia como sin ella, no pueden entenderse únicamente como un problema de consumo, sino también como una posible respuesta al sufrimiento emocional, la soledad, la falta de apoyos o situaciones de exclusión social.

A través de “Cicatrices Invisibles”, Cruz Roja desarrolla actividades dirigidas a la ciudadanía, personas en situación de vulnerabilidad, profesionales, familias y voluntariado, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre salud mental y adicciones, reducir el estigma social asociado a estas problemáticas y fortalecer los factores de protección que favorecen el bienestar emocional.

Entre las acciones previstas destacan talleres sobre gestión emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos y autocuidado, así como actividades de sensibilización comunitaria, campañas informativas y espacios de diálogo que permitirán reflexionar sobre la normalización de determinados consumos y mejorar la percepción de riesgo.

El proyecto también contempla acciones de formación y coordinación con profesionales, entidades sociales, voluntariado y otros agentes comunitarios para fortalecer la detección precoz de situaciones de malestar psicosocial y mejorar la respuesta preventiva desde el entorno más cercano de las personas.

“Detrás de muchas conductas adictivas existen historias de sufrimiento que no siempre son visibles. Con este proyecto queremos poner el foco en esas cicatrices invisibles, promover una mirada más comprensiva y ofrecer herramientas que ayuden a las personas a afrontar las dificultades antes de que se cronifiquen”, señala Rocío Fernández, técnica de Salud de Cruz Roja en Córdoba.

La iniciativa se alinea con las recomendaciones recogidas en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía, que destaca la necesidad de reforzar la prevención, la intervención comunitaria y la atención a los determinantes sociales que influyen en la salud mental de la población.

Con ‘Cicatrices Invisibles’, Cruz Roja reafirma su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de conductas adictivas y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a construir comunidades más saludables, inclusivas y libres de estigmas.