El 112 gestiona casi 7.500 emergencias durante la operación salida de agosto

El teléfono 112 ha atendido durante el fin de semana de la operación salida de agosto (desde las 15.00 horas del viernes 31 de julio hasta las 00.00 de hoy lunes 3) un total de 7.482 incidencias en toda la región, según informa este servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia Sanidad y Emergencias de la Junta. Esta cifra supone un 20,6% menos de incidentes gestionados que en el mismo periodo del 2025, cuando se coordinaron 9.427, aunque hay que señalar que la operación salida de agosto del año pasado duró un día más, al ser jueves el día 31 de julio.

La operación salida de agosto coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año, marcado por los desplazamientos hacia los destinos vacacionales y el regreso de quienes terminan sus días de descanso. A este movimiento se suma el aumento de las actividades al aire libre, los viajes por carretera y la afluencia a playas, piscinas y espacios naturales. Todo ello eleva la exposición a accidentes de tráfico, incidencias sanitarias, incendios, rescates y otras situaciones de emergencia, por lo que el 1-1-2 refuerza el seguimiento y la coordinación de los operativos durante estas fechas.

Los avisos más habituales al teléfono único de emergencias andaluz han sido por asistencias sanitarias, con 3.202 incidentes, seguidos por los casos relacionados con la seguridad ciudadana (1.537), las incidencias de tráfico (720), los incendios (431), las emergencias relativas a bienestar animal (426), los accidentes de circulación (409), los rescates y salvamentos (120), las anomalías en servicios básicos (97) y las solicitudes de servicios sociales (94), entre otros.

El día con mayor volumen de trabajo en las salas de emergencias fue el sábado, con 3.193 incidencias atendidas, y la franja horaria con mayor activación la comprendida entre las 12.00 y las 13.00 horas del domingo 2 de agosto, hora en la que los gestores del 1-1-2 llegaron a coordinar hasta 191 emergencias.

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han recibido en la segunda operación salida del verano 252 peticiones de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico en Andalucía. La mayoría de estas solicitudes de asistencia han sido generadas por accidentes de tráfico con colisión de vehículos (82), accidentes de motos (57), salidas de vía (32) y atropellos (17), entre otros motivos. Del conjunto de peticiones de asistencias atendidas por este motivo en los ocho centros coordinadores de que dispone el 061 en Andalucía, el 61% se concentra en las provincias de Málaga (74 demandas), Cádiz (44) y Sevilla (35), seguidas de Granada (31), Almería (27), Huelva (16), Jaén (14) y Córdoba (11).

Para la atención a las víctimas, Sanidad ha movilizado en 80 ocasiones a los equipos móviles de urgencias de Atención Primaria y en otras 25 a los médicos, enfermeros y técnicos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han asistido en su mayoría situaciones críticas o con riesgo vital. El 061 ha necesitado movilizar en dos ocasiones sus equipos aéreos en las provincias de Granada y Málaga este fin de semana para la atención de estos accidentes.

Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han prestado asistencia in situ desde las 15 horas del viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto a 103 personas. Málaga (33), Granada (21), Cádiz (13) y Almería (10) aglutinan casi el 75% de las asistencias, seguidas de Huelva (8), Sevilla (7), Jaén (6) y Córdoba (5).

El servicio de emergencias sanitarias dispone para la atención sanitaria a las emergencias de 30 equipos asistenciales compuestos de personal médico, de enfermería y técnico de emergencias dotados de UVI móviles equipadas para la atención sanitaria in situ. Además, cuenta con cinco helicópteros medicalizados con personal médico y de enfermería, siete equipos de coordinación avanzada (ECA) con profesionales de enfermería y técnicos de emergencias, así como con una unidad de soporte vital básico y nueve vehículos de apoyo logístico para su movilización en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas.

Junto a los equipos de emergencias sanitarias 061, atienden las urgencias y emergencias en nuestra comunidad 146 equipos móviles (EM) compuestos ambos por médico, enfermero y técnico de emergencias, así como equipos de enfermería (EMCA) y ambulancias de la red de transporte urgente (RTU), dotadas de técnico de emergencias sanitarias. A todos ellos se suman 12 equipos de traslados interhospitalarios de pacientes críticos, formados por médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 recomienda que ante accidentes de tráfico con posibles heridos se alerte al servicio de emergencias 112, ya que la rápida actuación de las personas que presencian una situación crítica incrementa las posibilidades de salvar la vida de los afectados o paliar en gran medida las secuelas que puedan padecer.

Si va a viajar recuerde no ingerir alcohol, respetar las normas de tráfico y preparar adecuadamente los viajes largos – depósitos llenos, móvil cargado, revisión previa del vehículo – para así reducir los accidentes en carretera. Para mayor seguridad, el 061 aconseja descansar y dormir lo suficiente la víspera del viaje y no tomar comidas copiosas durante el mismo para evitar la somnolencia.

Servicio público, gratuito y multilingüe

El 1-1-2 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se esté ante una emergencia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana o protección civil.

El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día. Además, el 1-1-2 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso.

EMA 1-1-2 también tiene un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.