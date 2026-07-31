Sanidad y SATSE fijan un calendario de trabajo para abordar mejoras durante la legislatura

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se ha reunido con el secretario general de SATSE Andalucía, Juan José Sánchez Rodríguez, en el marco de la agenda de diálogo iniciada por el Gobierno andaluz con los profesionales del sistema sanitario público de salud. En la reunión ambas partes han acordado fijar un calendario de trabajo para abordar mejoras durante la legislatura. Ambas partes se han emplazado a mantener un próximo encuentro durante el mes de septiembre.

Tal y como ha detallado Antonio Sanz, este encuentro “nace de la voluntad de diálogo y de acuerdo para alcanzar mejoras laborales durante el desarrollo de la legislatura y marca el comienzo para diseñar una hoja de ruta que nos permita seguir avanzando en medidas concretas y realistas para la Enfermería y Fisioterapeutas”.

Por su parte, Juan José Sánchez ha valorado la predisposición del Gobierno andaluz para trabajar en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, y ha destacado que “cualquier acuerdo que se alcance durante esta legislatura debe tener como eje central a los pacientes y sus cuidados, situándolos en el centro del sistema sanitario”. “Mejorar las condiciones de quienes prestan la asistencia es también una apuesta por la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, ha concluido.

Este primer encuentro de la recién iniciada legislatura ha servido para establecer líneas de confluencia sobre determinados acuerdos laborales que afectan al colectivo enfermero. El objetivo es el impulso y la dignificación del colectivo de enfermería y, con ello, el fortalecimiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de actuaciones progresivas durante la legislatura, sujetas a su viabilidad jurídica, organizativa y presupuestaria.

A la reunión han asistido también Nicolás Navarro, viceconsejero de Sanidad y Consumo; José Luis Sedeño, director general de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y Donato Vargas, secretario provincial SATSE Jaén.