Ayudas de hasta 2.000 euros para mejorar la autonomía y la calidad de vida de personas con dependencia y discapacidad

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), organismo de la Diputación de Córdoba, pone en marcha una convocatoria para la concesión de ayudas – por un importe total de 200.000 euros- destinadas a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales que mejoren la autonomía y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, con discapacidad o en proceso oncológico”.

Así lo ha explicado la responsable del Área en la institución provincial, Irene Aguilera, quien ha incidido en que “estas ayudas tienen también el propósito de mejorar la capacidad de las personas cuidadoras para llevar a cabo las actuaciones básicas en la vida diaria en su domicilio habitual”.

La delegada de Derechos Sociales ha destacado que “el objetivo principal de esta convocatoria es garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad o dependencia puedan seguir residiendo en sus hogares con las mayores cotas de dignidad y autonomía posibles”.

Aguilera ha hecho hincapié en “el compromiso de la institución provincial con las políticas sociales, porque para nosotros es una prioridad mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y en esta apuesta decidida seguiremos trabajando“.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas que residan en municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Córdoba, que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados; aquéllas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y pacientes oncológicos en proceso terapéutico.

La convocatoria establece ayudas para adaptaciones del hogar, como camas articuladas, mesas auxiliares, asientos elevadores, extensores de patas para elevar muebles; ayudas a la alimentación, como vajillas adaptadas, cubiertos con mandos anatómicos, tablas de cortas antideslizantes; y otras para la higiene personal, como sillas de duchas con ruedas, asideros en duchas, sistemas de lavado tipo bidé. También serán subvencionables dispositivos de comunicación para personas con movilidad reducida y prótesis capilar adaptada o peluca oncológica.

La diputada ha informado de que quedan expresamente excluidas de esta convocatoria obras de adecuación funcional de hogares como las obras necesarias para la instalación, si fuera posible, de las ayudas técnicas y funcionales; y las gafas graduadas para corregir defectos de refracción y los audífonos.

En ningún caso, la subvención otorgada podrá ser superior al 80% del coste total ni a 2.000 euros. La ayuda tendrá carácter prepagable, una vez que se haya publicado la resolución definitiva, salvo que la actividad ya se hubiera realizado, en cuyo caso se abonará previa justificación por el beneficiario. Y se sufragará total o parcialmente aquellos medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales adquiridos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027 (ambos incluídos).

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de agosto.