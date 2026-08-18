El Servicio de Recogida de Perros Abandonados de la Diputación permite la adopción de más del 60% de los animales que llegan a los centros

Este Servicio, que se presta en la actualidad en 61 municipios menores de 20.000 habitantes, ha permitido recoger un total de 127 perros de los que casi un centenar han encontrado una nueva familia

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha recogido, durante 2026 y en los diferentes municipios de la provincia, un total de 127 perros, de los que casi un centenar ya han encontrado una nueva familia.

Así se ha referido el responsable del Área, Andrés Lorite, al funcionamiento del Servicio de Recogida de Perros Abandonados que la institución provincial viene realizando en un total de 61 pueblos menores de 20.000 habitantes y que cuenta con un presupuesto anual de 260.000 euros.

Según Lorite, “gracias a este Servicio, más del 60% de los animales recogidos están encontrando un nuevo hogar, una cifra que nos permite hablar de unos resultados óptimos. Este dato nos llevar a barajar la posibilidad de ampliar la cobertura de esta prestación a los grandes municipios cordobeses, con la excepción de la capital, lo que supondría la cobertura total de la provincia”.

Este Servicio permite, así, dar respuesta a la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, una norma que conlleva modificaciones en el manejo de los animales, afectando de forma considerable no solamente al servicio sino a los costes de su prestación.

De este modo, y como consecuencia de la prohibición del sacrificio de los animales, excepto en casos puntuales y justificados de salud y seguridad pública o del propio bienestar del animal, se ha incrementado el tiempo de permanencia de los animales en el centro de recogida hasta su adopción definitiva (o sacrificio en los casos referidos) siendo actualmente la media de permanencia en el centro de recogida superior a los 50 días.

Lorite ha hecho referencia, además, a que “la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos e incontrolados, además de evidenciar un problema de tipo humanitario en cuanto que sobreviven en condiciones muy deficientes, representa un riesgo potencial para la salud humana”.

Además de este riesgo sanitario, ha continuado, “estos animales representan una amenaza para la seguridad e integridad física de las personas, tanto en el área urbana como rural, sobre todo con la proliferación de las razas caninas catalogadas como peligrosas. Por otro lado, hay que destacar la posibilidad de accidentes debido a la presencia de animales vagabundos en nuestras carreteras”.

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