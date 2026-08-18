Llega la XXV Muestra de Teatro de Castro del Río como referente de la cultura estival provincial

La Diputación de Córdoba ha vuelto a mostrar su firme compromiso con las artes escénicas y el desarrollo cultural de los municipios de la provincia con el apoyo a la 25ª Muestra de Teatro de Castro del Río, que se celebrará del 24 al 28 de agosto. Esta edición especial consolida a este festival como una de las citas indispensables de la noches estivales de la comarca del Guadajoz.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha subrayado que “llegar a la veinticinco edición de esta muestra no es solo un orgullo para Castro del Río sino un ejemplo de dinamismo cultural en nuestra provincia”. “Desde la Diputación seguimos apostando por iniciativas que acercan la cultura a los pueblos y que, a su vez, actúan como motor dinamizador del turismo y la economía local durante el verano”, ha manifestado el diputado.

Duque ha resaltado que esta cita escénica está integrada dentro de los Programas Singulares de la Delegación de Cultura, “un marco que busca potenciar proyectos característicos y de gran repercusión en los municipios de la provincia”.

Por su parte, la también diputada provincial y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, ha mostrado su orgullo por el crecimiento de la muestra, señalando que “el objetivo del Ayuntamiento es mejorar la calidad de la programación año tras año para responder a la gran demanda de los vecinos y aficionados del municipio”. “Nuestro objetivo es convertir el teatro en una actividad accesible y participativa con iniciativas como esta, que atrae cada año a más visitantes al municipio”, ha recalcado.

El certamen logra conjugar de manera equilibrada las propuestas de compañías locales y de teatro aficionado con compañías profesionales. “La programación de este año ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una propuesta variada, dando espacio tanto al tejido asociativo y formativo del municipio como a compañías teatrales de amplia trayectoria”, ha señalado la concejala.

Una programación para todos los públicos

El cartel de esta vigesimoquinta edición arrancará con acento local. El lunes 24 de agosto, la Asociación de Mujeres Alameda del Guadajoz, bajo la dirección de María García, pondrá en escena la obra El retorno de la Cantamora. Al día siguiente, el martes 25 de agosto, será el turno de la cantera local con la Escuela Municipal de Teatro, dirigida por JL Márquez, que interpretará La niña de Castro.

El ecuador de la muestra, el miércoles 26 de agosto, llegará de la mano de la Cía. Pata Teatro y su adaptación del clásico Cyrano de Bergerac. El jueves 27 de agosto, la compañía ‘A la sombrita…’ ofrecerá un espectáculo visual y poético con su Cuento de pocas luces. Finalmente, el certamen clausurará su 25º aniversario el viernes 28 de agosto con la representación de La secta del Quijote, a cargo de la Cía. Antonio Campos.

Todas las funciones de la muestra tendrán lugar a las 21.30 horas en un marco patrimonial inigualable, el Patio de Armas del Castillo del municipio. Las entradas para las funciones de la 25ª Muestra de Teatro de Castro del Río tienen un precio muy asequible de 3 euros para adultos y 1 euro para niños.