José Rosa gana el reñido XXI Concurso de racimos de uva

Dentro de la Feria de la Llano del Espinar, el sábado se celebró el XXI Concurso racimos uva de la provincia que obtuvo un alto grado de participación y calidad en los racimos que optaban a la gloria vinatera.

Es en la sierra de Montilla donde se pueden encontrar aun esos mares de viñedos que antaño jalonaban los campos de Solano, es por ello que este concurso, fruto del mimo, dedicación y cuidado de un producto del que todos presumimos pero que pocos laboran.

Gracias al patrocinio de empresas como las montillanas cooperativas de la Aurora y La Unión así como el Ayuntamiento de Castro del Río se continúa con esta tradición que marca el inicio oficial de la campaña de la vendimia por la sierra.

Los premios quedaron así

Mayor peso variedad Pedro Ximénez

José Rosa: 2,890 kg Jose Luis Rosa: 2,606 kg Cristina Castro: 2,453 kg

Mayor peso vidueño (cualquier uva que no sea PX): Rodrigo e Isabel Adamuz con 5,500 kg

Mayor graduación: Álvaro Urbano con 14,60º Baumé

Mejor presencia: Luis Bujerillo, 2,214 kg

El jurado estuvo compuesto por Juan Rafael Portero Criado, Juan Portero Laguna y Ángela Portero Bellido, que tuvieron la difícil tarea de seleccionar de entre los 55 racimos presentados, los mejores en cada categoría.

Tras una mañana intensa y una tarde noche que no defraudó, no queda mas que agradecer a patrocinadores, los cuales aportan los premios a cada una de las categorías y al pueblo del Llano del Espinar por mantener viva la tradición.

Ahora toca arremangarse para una vendimia corta y esperemos económicamente rentable para los agricultores.