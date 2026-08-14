La Guardia Civil solo ha ejecutado el 15% de las inversiones previstas en cuarteles de la provincia de Córdoba

AUGC denuncia el abandono de las instalaciones, cada vez más deterioradas, y que el Gobierno incumple las actuaciones anunciadas

Hace cuatro meses la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció que sólo el 64% de los 50 acuartelamientos de la Guardia Civil existentes en la provincia de Córdoba se encuentran en buen estado, mientras que el 10% presenta mal estado y el 26% están catalogados como “regular”.

Y ese progresivo deterioro va en aumento, sin que se esté haciendo mucho para remediarlo, mientras el gobierno e Interior llevan años anunciando inversiones en las instalaciones de la Guardia Civil en esta provincia que después no se materializan, por lo que se podría decir que están vendiendo humo y engañando a las instituciones y a la sociedad cordobesa.

Ante una pregunta de las senadoras cordobesas del Partido Popular, el gobierno respondió en diciembre de 2024 que se estaban llevando a cabo actuaciones en 34 acuartelamientos de la provincia por un importe total superior a los tres millones de euros. Y a requerimiento de AUGC, la dirección general de la Guardia Civil concretó las actuaciones que se iban a realizar en cada una de esas localidades.

Sin embargo, más de un año y medio después, AUGC ha comprobado que apenas se ha ejecutado un 15% de esas actuaciones anunciadas, con casos tan llamativos como el de la sede provincial de la Comandancia ubicada en la capital, donde se presumía de una inversión superior a los 2,4 millones de euros, pero a día de hoy la ejecución real apenas llega al 15% de esa cuantía.

Lo mismo ocurre con el acuartelamiento de Carcabuey, para el que se anunciaron actuaciones por valor de 110.424 euros, de los cuales apenas se ha ejecutado un 5% hasta el momento. Y algo similar ocurre con los 117.210 euros previstos para las instalaciones de Fuente Obejuna, donde el porcentaje no es mucho mayor. También presentan niveles de ejecución muy bajos los cuarteles de Palma del Río, Baena, Posadas, Pozoblanco, Rute y Dos Torres.

Y hay muchos otros en los que ni siquiera se han iniciado las actuaciones anunciadas hace tanto tiempo: 59.861 euros en Castro del Río, 40.212 € en Moriles, 34.531 € en Cerro Muriano, 31.464 € en Cabra, 19.716 € en Cardeña. Lo mismo ocurre, si bien en cuantías menores, con Bujalance, Aguilar, Adamuz y Fuente Palmera.

Anuncio de inversiones que nunca llegan

Además, en abril de 2025 el Gobierno contestó a las mismas senadoras que tenía previsto invertir 1.852.820 euros en cuatro acuartelamientos de la provincia: 180.000 € en Castro del Río, 190.520 € en Córdoba, 482.300 € en Espejo y un millón de euros en Espiel.

Sin embargo, en otra respuesta parlamentaria hace apenas dos meses el ejecutivo reconoce que no se ha ejecutado la inversión prevista para las instalaciones de Espiel, limitándose a decir que “esta actuación ha sido pospuesta para abordarse más adelante”. Y respecto al cuartel de Castro del Río aduce que “dicha inversión tuvo que ser aplazada” porque “hubo que priorizar las actuaciones consideradas más urgentes”, como si no fuera perentoria la situación de ese Puesto, cuyas instalaciones se cerraron en 2023 por problemas estructurales.

De hecho, los guardias civiles de Castro del Río llevan ya tres años trabajando en unas dependencias provisionales cedidas por el ayuntamiento. En 2024 la jefatura de la Comandancia de Córdoba adjudicó el contrato para la reparación y reforma de dicho acuartelamiento a la empresa ‘Ingeniería de la Construcción Cordobesa’, pero a día de hoy no se han iniciado esos trabajos, por lo que AUGC ha dirigido un escrito al jefe provincial preguntándole al respecto, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.

En cuanto a la inversión prevista en las dependencias de Espejo, el gobierno pretexta que “debido a las limitaciones presupuestarias y el incremento de costes de construcción, ha habido que priorizar las actuaciones más urgentes desde el punto de vista operativo y buscar fórmulas de financiación alternativa para aquellas actuaciones previstas que fueran menos urgentes”, así como que “en el caso de Espejo, la actuación ha sido acometida por el propio Ayuntamiento”.

Dichas instalaciones están ya acabadas, pero la Guardia Civil aún no las ha puesto en funcionamiento, y AUGC ha requerido por escrito a la jefatura provincial que se haga urgentemente, porque los guardias civiles de ese Puesto llevan dos años teniendo que desplazarse hasta Castro del Río con sus vehículos particulares para prestar servicio.

Respecto a la inversión de 190.520 euros en el acuartelamiento de Córdoba, sede de la comandancia provincial, el ejecutivo contesta que “la Dirección General de la Guardia Civil está efectuando actualmente la tramitación anticipada de un expediente de obra por el importe referido, con el objetivo de poder realizar la obra en la próxima anualidad 2027”.

Falta de transparencia y posibles amaños

La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva muchos años denunciando la opacidad y falta de transparencia de la dirección general de la Guardia Civil y del ministerio del Interior en lo relacionado con obras y actuaciones en los acuartelamientos de la provincia de Córdoba.

Y eso conlleva consecuencias muy negativas, como los supuestos amaños de contratos públicos que está investigando el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, proceso en el que ya tienen la condición de investigados varios mandos de la Comandancia provincial.

A pesar de ello, la opacidad es cada vez mayor, porque la dirección general de la Guardia Civil está denegando la información que AUGC solicita a través del portal de transparencia sobre obras y actuaciones llevadas a cabo en los cuarteles de esta provincia, ofreciendo excusas tan inconsistentes como que “podría afectar a la seguridad pública”, cuando hasta hace apenas un año se estaba facilitando esa información sin problema de ningún tipo. Pero esta asociación ya ha interpuesto las correspondientes reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.