El ‘Garbanzo Campiña de Córdoba’, más cerca de contar con aval europeo que certifica su excelencia

La Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Garbanzo Campiña de Córdoba’ se aproxima al último trámite previo a su inscripción en el Registro de Indicaciones Geográficas de la Unión Europea, tras el análisis de la documentación por parte de la Comisión Europea. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha impulsado esta mención de calidad junto al sector como vía para mejorar la competitividad y rentabilidad de los productores de un alimentos de máxima calidad. Cuando cuente con aval de Bruselas, la denominación cordobesa se unirá a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Garbanzo de Escacena’ como ejemplo de excelencia de las legumbres de Andalucía. Esta Indicación Geográfica Protegida que ampara alimentos de determinadas zonas de las provincias de Huelva y Sevilla ha sido la primera mención de este producto andaluz reconocida por Europa.

Por otro lado, actualmente también se encuentra en un avanzado estado de tramitación la petición de inclusión de la Indicación Geográfica Protegida ‘Pescado de Esteros de Andalucía’ en el listado comunitario. Desde el Gobierno andaluz se está facilitando a la Comisión Europea la información solicitada para continuar con el procedimiento que llevaría a esta nueva IGP a sumarse a otras cinco denominaciones andaluzas del sector ya reconocidas por Bruselas. Se trata, concretamente, de las IGP ‘Caballa de Andalucía’, ‘Melva de Andalucía’, ‘Mojama de Barbate’ y ‘Mojama de Isla Cristina’ y de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) ‘Pulpo seco de Adra’.

Tanto la DOP ‘Garbanzo Campiña Cordobesa’ como la IGP ‘Pescado de Esteros de Andalucía’ cuentan desde febrero de este año con la protección nacional transitoria que otorga el Gobierno andaluz mientras tiene lugar el análisis de Bruselas.

Características únicas

En el caso de la Denominación de Origen Protegida cordobesa, amparará garbanzos del tipo ‘blanco lechoso’ que se caracterizan por su ternura, cremosidad y alta finura al paladar y que se producen en 27 términos municipales. En concreto, esta zona está formada por terrenos ubicados en cinco comarcas:

Córdoba (capital)

Campiña Este (Castro del Río, Baena, Espejo y Valenzuela)

Campiña Sur (Fernán-Núñez, San Sebastián de los Ballesteros, Montemayor, Santaella, Montilla, Montalbán, La Rambla y La Guijarrosa)

Alto Guadalquivir (Montoro, El Carpio, Villa del Rio, Villafranca, Pedro Abad, Cañete de las Torres y Bujalance)

Valle Medio Guadalquivir (Fuente Palmera, Almodóvar del Río, La Carlota, La Victoria, Palma del Río, Posadas y Guadalcázar).

Por su parte, la Indicación Geográfica Protegida ‘Pescado de Esteros de Andalucía’ amparará lubinas (‘Dicentrarchus labrax’) y doradas (‘Sparus aurata’) frescas obtenidas mediante producción acuícola en esteros andaluces a través de un sistema semiintensivo de balsas excavadas en tierra firme en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. El valor diferencial de los alimentos de esta zona de producción está ligado a las características del área atlántica de Andalucía, con mayor influencia mareal que facilita la entrada de agua marina cargada de nutrientes y alimento natural. El fitoplancton, el zooplancton y los alevines de otras especies que llegan con la marea son esenciales para la vida en el estero y suponen un beneficio natural para la actividad acuícola.

Aval europeo

Actualmente, se elaboran en Andalucía alimentos y bebidas protegidas por 71 menciones de calidad, sumando Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). De ellas, el 94% (67 figuras) se encuentran incluidas en el registro oficial de la Unión Europea, y solo cuatro denominaciones se encuentran en proceso para obtener este aval de Bruselas.

Por sectores, están reconocidas por la Comisión Europea:

25 denominaciones relativas a vinos : DO ‘Condado de Huelva’, DO ‘Granada’, DO ‘Jerez-Xérès-Sherry’, DO ‘Málaga’, DO ‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’, DO ‘Montilla-Moriles’, DO ‘Sierras de Málaga’, Vino de Calidad con Indicación Geográfica ‘Lebrija’, IGP ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’, IGP ‘Altiplano de Sierra Nevada’, IGP ‘Bailén’, IGP ‘Cádiz’, IGP ‘Córdoba’, IGP ‘Cumbres del Guadalfeo’, IGP ‘Desierto de Almería’, IGP ‘Laderas del Genil’, IGP ‘Láujar-Alpujarra’, IGP ‘Los Palacios’, IGP ‘Norte de Almería’, IGP ‘Ribera del Andarax’, IGP ‘Sierra Norte de Sevilla’, IGP ‘Sierra Sur de Jaén’, IGP ‘Sierras de Las Estancias y Los Filabres’, IGP ‘Torreperogil’ y IGP ‘Villaviciosa de Córdoba’).

: DO ‘Condado de Huelva’, DO ‘Granada’, DO ‘Jerez-Xérès-Sherry’, DO ‘Málaga’, DO ‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’, DO ‘Montilla-Moriles’, DO ‘Sierras de Málaga’, Vino de Calidad con Indicación Geográfica ‘Lebrija’, IGP ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’, IGP ‘Altiplano de Sierra Nevada’, IGP ‘Bailén’, IGP ‘Cádiz’, IGP ‘Córdoba’, IGP ‘Cumbres del Guadalfeo’, IGP ‘Desierto de Almería’, IGP ‘Laderas del Genil’, IGP ‘Láujar-Alpujarra’, IGP ‘Los Palacios’, IGP ‘Norte de Almería’, IGP ‘Ribera del Andarax’, IGP ‘Sierra Norte de Sevilla’, IGP ‘Sierra Sur de Jaén’, IGP ‘Sierras de Las Estancias y Los Filabres’, IGP ‘Torreperogil’ y IGP ‘Villaviciosa de Córdoba’). A ellas se suman 13 menciones de aceite de oliva virgen extra : DOP ‘Aceite de Lucena’, ‘Antequera’, DOP ‘Baena’, DOP ‘Estepa’, DOP ‘Montes de Granada’, DOP ‘Montoro-Adamuz’, DOP ‘Poniente de Granada’, DOP ‘Priego de Córdoba’, DOP ‘Sierra de Cádiz’, DOP ‘Sierra de Cazorla’, DOP ‘Sierra de Segura’, DOP ‘Sierra Mágina’ e IGP ‘Aceite de Jaén’,

: DOP ‘Aceite de Lucena’, ‘Antequera’, DOP ‘Baena’, DOP ‘Estepa’, DOP ‘Montes de Granada’, DOP ‘Montoro-Adamuz’, DOP ‘Poniente de Granada’, DOP ‘Priego de Córdoba’, DOP ‘Sierra de Cádiz’, DOP ‘Sierra de Cazorla’, DOP ‘Sierra de Segura’, DOP ‘Sierra Mágina’ e IGP ‘Aceite de Jaén’, seis de productos dulces (DOP ‘Miel de Málaga’ DOP ‘Miel de Granada’, IGP ‘Mantecados de Estepa’, IGP ‘Polvorones de Estepa’ e IGP ‘Alfajor de Medina Sidonia’) y ETG ‘Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta’ .

(DOP ‘Miel de Málaga’ DOP ‘Miel de Granada’, IGP ‘Mantecados de Estepa’, IGP ‘Polvorones de Estepa’ e IGP ‘Alfajor de Medina Sidonia’) y . cinco de productos pesqueros : IGP ‘Caballa de Andalucía’, IGP ‘Melva de Andalucía’, IGP ‘Mojama de Barbate’, IGP ‘Mojama de Isla Cristina’ y ETG ‘Pulpo Seco de Adra’),

: IGP ‘Caballa de Andalucía’, IGP ‘Melva de Andalucía’, IGP ‘Mojama de Barbate’, IGP ‘Mojama de Isla Cristina’ y ETG ‘Pulpo Seco de Adra’), cinco de jamones y paletas : DOP ‘Jabugo’, DOP ‘Los Pedroches’, IGP ‘Jamón de Trevélez’, IGP ‘Jamón de Serón’ y ETG ‘Jamón Serrano’,

: DOP ‘Jabugo’, DOP ‘Los Pedroches’, IGP ‘Jamón de Trevélez’, IGP ‘Jamón de Serón’ y ETG ‘Jamón Serrano’, cuatro de frutas y hortalizas (DOP ‘Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga’, DOP ‘Pasas de Málaga’, IGP ‘Espárrago de Huétor-Tájar’ e IGP ‘Tomate La Cañada’).

(DOP ‘Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga’, DOP ‘Pasas de Málaga’, IGP ‘Espárrago de Huétor-Tájar’ e IGP ‘Tomate La Cañada’). Se elaboran también alimentos protegidos por tres denominaciones relativas a vinagres : DO ‘Vinagre del Condado de Huelva’, DO ‘Vinagre de Jerez’ y DO ‘Vinagre de Montilla-Moriles’),

: DO ‘Vinagre del Condado de Huelva’, DO ‘Vinagre de Jerez’ y DO ‘Vinagre de Montilla-Moriles’), dos que amparan pan , IGP ‘Mollete de Antequera’ e IGP ‘Pan de Alfacar’,

, IGP ‘Mollete de Antequera’ e IGP ‘Pan de Alfacar’, una de carne (IGP ‘Cordero Segureño’),

(IGP ‘Cordero Segureño’), una de aceituna de mesa (DOP ‘Aceituna Aloreña de Málaga’),

(DOP ‘Aceituna Aloreña de Málaga’), una de legumbres (IGP ‘Garbanzo de Escacena’)

(IGP ‘Garbanzo de Escacena’) una de bebidas espirituosas (IGP ‘Brandy de Jerez’).

Por otro lado, del territorio andaluz también proceden alimentos protegidos por cuatro menciones que se encuentran en trámite para su inclusión en el registro oficial de la UE que cuentan con protección nacional. Se trata, concretamente, de las producciones amparadas por la DOP ‘Garbando Campiña de Cór doba’, y las IGP ‘Aceituna Gordal de Sevilla’, ‘Aceituna Manzanilla de Sevilla’ y ‘Pescado de Esteros de Andalucía’.