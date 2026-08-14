La Junta moviliza suelo público para impulsar la construcción de 3.678 nuevas viviendas en Andalucía

La Consejería de Vivienda aprueba el Plan de Enajenación 2026 de AVRA, que pone en el mercado 735 inmuebles valorados en 124,3M€

La Junta de Andalucía movilizará suelo público con capacidad para la construcción de 3.678 nuevas viviendas a través del Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), adscrita a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio. El documento, aprobado por el Consejo Rector de la Agencia, contempla la puesta en el mercado de 735 inmuebles de titularidad pública con un valor mínimo conjunto de 124,3 millones de euros.

La vivienda constituye el principal destino de este patrimonio. AVRA ofertará 327 parcelas residenciales con capacidad para 3.678 viviendas, de las que 2.964 serán protegidas y 714 libres. Los suelos suman cerca de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad y permitirán ampliar la oferta residencial en las ocho provincias andaluzas.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha señalado que la movilización del patrimonio público es una herramienta para aumentar la oferta de vivienda y aprovechar suelos que pueden contribuir a dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los andaluces.

La mayor capacidad del plan se concentra en la provincia de Cádiz, donde los suelos ofertados permitirán promover 1.102 viviendas. Le siguen Huelva, con capacidad para 692; Granada, con 624, y Sevilla, con 551. El resto se distribuye entre Jaén, con 237 viviendas; Málaga, con 232; Almería, con 146, y Córdoba, con 94.

La movilización de estos suelos se realizará principalmente mediante procedimientos de concurso y subasta, aunque el plan también contempla fórmulas de colaboración público-privada, entre ellas, la permuta de suelo para facilitar el desarrollo de nuevas promociones y obtener un mayor aprovechamiento del patrimonio de la Agencia.

Rocío Díaz ha destacado que la planificación de AVRA busca “poner el suelo público al servicio de las necesidades de vivienda de Andalucía y facilitar que se desarrollen nuevas promociones, especialmente de vivienda protegida”. En este sentido, ha aclarado que su departamento parte de los inmuebles disponibles de titularidad pública “para diseñar una oferta adaptada a las necesidades y posibilidades de cada territorio”.

Junto al suelo residencial, el Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 incorpora también patrimonio destinado a favorecer la actividad empresarial y la implantación de nuevos proyectos en los municipios andaluces. En concreto, AVRA sacará al mercado 226 parcelas industriales, dos parcelas de uso dotacional y una nave industrial, además de 43 locales comerciales y, 120 garajes y 13 trasteros.

La consejera ha puesto de manifiesto que esta oferta permitirá aprovechar el patrimonio disponible para facilitar “la implantación de proyectos empresariales, atraer inversión y generar nuevas oportunidades económicas y de empleo en los municipios”.

El Plan se ha elaborado teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario y las perspectivas económicas de Andalucía, por lo que la demanda de suelo residencial y la necesidad de incrementar la oferta de vivienda, especialmente protegida, sustentan una planificación que concentra buena parte del valor de los activos en los terrenos destinados a nuevas promociones residenciales.

El Plan de 2026 viene a dar continuidad a la estrategia desarrollada por AVRA en el pasado ejercicio para movilizar su patrimonio y facilitar su incorporación al mercado. A lo largo de 2025, la Agencia impulsó distintos procesos de venta pública y reforzó las herramientas de difusión y comercialización de sus activos, además de incorporar nuevas fórmulas de colaboración para el desarrollo de promociones residenciales.

Las adjudicaciones realizadas a lo largo de 2025 mejoraron los resultados del año anterior, tanto en el porcentaje de inmuebles adjudicados como en el valor económico de los bienes ofertados. En el ámbito residencial, las operaciones ya cerradas tendrán como resultado la construcción de al menos 588 nuevas viviendas (103 en Jerez, 25 en Cártama, 10 en Córdoba, cinco en Málaga, 48 en Algarrobo y 397 en Granada), reflejando la capacidad del patrimonio público para dar respuesta a la demanda habitacional.

Con el nuevo Plan de Enajenación de Bienes, AVRA profundiza en una gestión activa de su patrimonio para destinar suelo destinado a vivienda, facilitar la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de nuevas promociones y aprovechar los activos públicos disponibles para generar actividad económica en Andalucía.