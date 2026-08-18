Montilla recibe a los siete menores saharauis del programa ‘Vacaciones en Paz’

La recepción institucional ha reunido a la Corporación Municipal, las familias de acogida y representantes de ACANSA para dar la bienvenida a los menores, que permanecen en Montilla durante el verano

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado este martes una recepción institucional a los siete menores saharauis que participan este verano en el programa ‘Vacaciones en Paz’, una iniciativa que permite a niños y niñas procedentes de los campamentos de población refugiada saharaui pasar los meses de verano junto a familias de acogida y disfrutar de una experiencia de convivencia, además de acceder a revisiones y atención sanitaria.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha agradecido la labor que desarrolla ACANSA y, especialmente, la implicación de las familias montillanas que hacen posible la acogida. “Son muchos años ya los que venimos trabajando con esta asociación, valorando la labor que hacen y, como siempre, enriqueciendo al pueblo de Montilla, porque con estos niños el aprendizaje que nos llevamos también la ciudadanía montillana es sobresaliente”, ha señalado. El alcalde ha destacado además que los menores “son un ejemplo de convivencia” para el municipio y ha expresado su deseo de que el programa pueda continuar durante muchos años o, mejor aún, que “definitivamente se acabe el conflicto que hay en el Sáhara”.

Por su parte, la concejala de Cooperación, Alicia Galisteo, ha puesto en valor la continuidad de un programa que permite a los menores conocer una realidad diferente durante los meses de verano y favorece el intercambio y la convivencia con las familias de acogida. La responsable municipal ha destacado la implicación de las familias montillanas y la colaboración mantenida entre el Ayuntamiento y ACANSA para hacer posible cada edición.

Durante la recepción, el vicepresidente de ACANSA, Tomás Pedregal, ha agradecido al Ayuntamiento de Montilla, a la Corporación Municipal y a las familias de acogida su colaboración para mantener el programa. Pedregal ha explicado que este año son 131 los menores saharauis acogidos en la provincia de Córdoba, siete de ellos en Montilla, y ha señalado que la iniciativa está abierta a aquellas familias que quieran incorporarse en próximas ediciones.

El programa cuenta también con una importante dimensión sanitaria. Según ha explicado ACANSA, durante la estancia se realizan revisiones médicas y odontológicas a los menores para detectar y atender posibles problemas de salud. En aquellos casos en los que sea necesario prolongar algún tratamiento, se puede ampliar la estancia del menor en coordinación con las administraciones competentes antes de su regreso a los campamentos.

Los siete menores acogidos en Montilla regresarán previsiblemente a su entorno familiar el próximo 1 de septiembre, después de haber disfrutado de estas semanas junto a sus familias de acogida. Desde el Ayuntamiento se ha destacado que, además del carácter vacacional de la iniciativa, ‘Vacaciones en Paz’ constituye una oportunidad de convivencia, conocimiento y sensibilización sobre las condiciones de vida de la población refugiada saharaui.

El alcalde ha señalado durante el encuentro que desde Montilla se quiere seguir acompañando y respaldando este programa, dentro de las posibilidades municipales, ante una situación que continúa siendo especialmente compleja. “Nosotros de Montilla somos espectadores de esta situación, pero también queremos ser protagonistas en la medida de nuestras posibilidades”, ha afirmado Rafael Llamas, quien ha destacado la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando con ACANSA y con las familias montillanas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha animado a las familias interesadas en participar en próximas ediciones a ponerse en contacto con ACANSA o con el Consistorio, desde donde se facilitará el contacto con la coordinación local del programa.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Montilla, ACANSA y las familias de acogida permite mantener año tras año una iniciativa que tiene como protagonistas a los menores y que genera un espacio de convivencia y aprendizaje compartido entre la ciudadanía montillana y la población saharaui.