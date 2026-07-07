Más de 130 niños y niñas saharauis podrán disfrutar de un verano diferente gracias a ‘Vacaciones en Paz’

La Diputación de Córdoba vuelve a evidenciar su compromiso y solidaridad con la población infantil saharaui colaborando un año más con ‘Vacaciones en Paz 2026’, programa impulsado por la Asociación de Amigos de los Niños Saharauis (Acansa) que este año ha permitido a 131 niños y niñas de los campamentos de Tindouf (Argelia) vivir un verano diferente gracias a su acogida en familias de toda Córdoba.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha participado en la recepción ofrecida en la Ciudad de los Niños junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Cooperación al Desarrollo en la institución provincial, Auxiliadora Moreno.

Durante la misma, Fuentes ha valorado la participación en el programa de más de 30 municipios de la provincia. “Hay muchas formas de definir una provincia; se puede hablar de sus infraestructuras o de datos económicos, pero también hay otra manera y es la calidad de su sociedad o cómo responde cuando alguien necesita ayuda”, ha señalado.

“En este sentido, Córdoba puede sentirse orgullosa porque más de 30 municipios participan este año en ‘Vacaciones en Paz’ y, detrás de cada uno de ellos encontramos vecinos y vecinas que entienden que la solidaridad no es sólo compartir lo que nos sobra, sino compartir lo que somos”, ha manifestado.

El presidente provincial, que ha agradecido la colaboración de instituciones y entidades privadas, ha insistido en la importancia que juegan las familias de acogida porque “son 131 historias personales, 131 familias que han decidido abrir las puertas de sus casas y de su vida demostrando que la solidaridad forma parte de su forma de ser más profunda”.

“Todos estos colectivos y familias han protagonizado una de las historias de solidaridad más importantes que se han escrito en Andalucía y Córdoba. Primero fueron miles de familias las que acogieron a niños afectados por la tragedia de Chernóbil. Después llegó el compromiso permanente con el pueblo saharaui, que ha ido pasando de generación en generación y que hoy sigue vivo gracias a cientos de personas”, ha manifestado Fuentes.

Por último, el presidente de la Diputación se ha dirigido a los niños y niñas para desearles “un verano inolvidable” y que “sintáis esta provincia como vuestra casa, que os llevéis el recuerdo de una tierra que os recibe con afecto y que seguirá manteniendo vivo este compromiso mientras siga siendo necesario”.

Los menores que participan en Vacaciones en Paz disfrutarán del verano en Córdoba capital y en una treintena de municipios de la provincia. Todos ellos han pasado al llegar un reconocimiento médico en las instalaciones del Albergue de Cerro Muriano gracias a la Fundación La Arruzafa, la Clínica Libertad, el Centro Auditivo Audika y el Centro de Fisiterapia Isquion.

Además, durante su estancia en Córdoba el SAS pasará revisión a los niños y niñas en sus centros de salud y participarán en actividades y recepciones ofrecidas por los ayuntamientos de varios municipios.