90 Aniversario del inicio de la Guerra Civil Española: “La censura en ambas zonas“

Explicaba mi amigo Vicente Romano García (qepd), catedrático de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla (1), creo recordar en su libro “La Formación de la Mentalidad Sumisa”, el papel de la censura ejercida por el “Gatekeeper“ (Cierra Esclusas) en los sistemas de Comunicación o de Difusión unidireccional de los mensajes (prensa escrita, radio, televisión, Internet, etc.), dependiente de los intereses del emisor.

Pero en nuestra Guerra Civil, en ambas partes, los sublevados y los republicanos, se dieron cuenta que tenían que impedir que la oleada de corresponsales internacionales que afluyeron a España, pudieran transmitir en sus crónicas unas versiones inciertas y/o perjudiciales para su estratégica comunicativa. A veces estas noticias no se conocían hasta varios días, semanas o meses después de producirse los hechos. Dos sucesos provocaron un cambio en la política de difusión de la información de cada uno de los contendientes.

El Asesinato masivo de Badajoz

Este es el caso más conocido y del que hay fechas exactas de cuándo se supo. Fue en agosto de 1936. ¿Qué pasó en la Plaza de Toros de Badajoz, el 14 y 15 de agosto de 1936?

Tras tomar Badajoz, las tropas del coronel golpista, Yagüe, metieron a cientos de presos en la plaza de toros. Allí hubo fusilamientos masivos y las cifras nunca se cerraron: se habla de hasta 4.000, según el propio Yagüe lo reconoció al New York Herald Tribune:

– Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo…?(2). En la plaza de toros los metían atados. Y luego los quemaban en el cementerio.

La masacre se conoció en el exterior muy pronto, de 24-48 horas. Ya que fueron los corresponsales extranjeros los primeros en entrar el día 15 de agosto.

15 de agosto 1936: Le Temps, publica la crónica de Jacques Berthet 16 de agosto 1936: Diário de Lisboa, saca portada: ‘As colunas de rebeldes prepáranse para partir’. Mário Neves describe la plaza de toros. 17 de agosto 1936: Le Temps, vuelve con titular: «NO SON 500, SINO MAS DE 4.000 MUERTOS»_ 18 de agosto 1936: Le Populaire, habla de 1.500 ejecutados. 18 de agosto 1936*: Le Figaro, en primera plana con artículo de François Mauriac 30 de agosto 1936: Chicago Tribune, publica el famoso artículo de Jay Allen.

René Brut, de Pathé News, sacó las únicas imágenes de los cadáveres. Por eso el régimen tuvo que reaccionar con una censura total. Inmediatamente, el 15 de agosto, Franco nombró a Luis Bolín (3)(4) jefe de prensa y sacó un bando: ningún periodista podía entrar a una ciudad hasta 24h después de la conquista.

Se dice que, en Badajoz, la opinión pública mundial vio por primera vez la política sistemática del terror fascista que años después invadiría Europa.

En zona republicana, el 27 de octubre de 1936, “La Voz de Madrid” publicó un artículo sobre Badajoz, y el asesinato masivo por las fuerzas franquistas.

La caída de Bilbao el 19 de junio de 1937

Durante semanas, la prensa y la radio republicanas habían asegurado a la población, que Bilbao y su sofisticado sistema de fortificaciones (el Cinturón de Hierro) eran inexpugnables. Cuando la ciudad cayó con relativa rapidez, el contraste entre la propaganda triunfalista y la realidad militar generó un profundo trauma psicológico y una crisis de credibilidad institucional en la retaguardia.

El gobierno republicano entendió que la propaganda no podía seguir basándose en ocultar sistemáticamente la realidad o en inventar victorias inexistentes. En el bando republicano, la organización de la difusión de las noticias sufrió una profunda transformación institucional, colectivizada y centralizada, motivada por la necesidad de controlar el relato bélico, mantener la moral de la retaguardia y unificar las múltiples voces ideológicas del territorio.

Se priorizó el uso de las estaciones de Onda Corta, ya citadas en el capítulo 2 (como las de Aranjuez de TRANSRADIO, RADIARG en Vallecas y CTNE en Pozuelo del Rey), para transmitir información en tiempo real directamente a Europa, América y Canarias, obviando las dificultades de inestabilidad de las líneas telegráficas y telefónicas terrestres.

Los efectos principales en la estructuración de la información incluyeron: Apertura controlada a corresponsales: El gobierno facilitó el trabajo de periodistas internacionales de renombre (como Ernest Hemingway, Ilia Ehrenburg, Mauriac o Robert Capa), proporcionándoles mayor libertad de movimiento que el bando sublevado, aunque sus crónicas debían pasar obligatoriamente por oficinas de censura telefónica y telegráfica en Madrid o Valencia.

En Madrid estaba al frente de la Oficina de Censura, ubicada en la quinta planta del edificio de Telefónica de la Gran Vía, el escritor y periodista de la UGT, Arturo Barea, que en septiembre de 1937 presentó su renuncia alegando oficialmente «motivos de salud» (sufría un profundo agotamiento nervioso provocado por los incesantes bombardeos en el edificio de la Telefónica).

https://diccionariobiograficodecastillalamancha.es/biografias/romano-garcia-vicente/ Se refería en su camino hacia la toma de Madrid El periodista del Diario ABC Luis Bolín, es citado en el libro del historiador Angel Viñas, “ La Alemania Nazi y el 18 de Julio”, por haber tenido reuniones con empresarios alemanes para negociar su apoyo al golpe de estado y posterior Guerra Civil en España. https://guerracivildiadia.blogspot.com/2013/03/luis-bolin-1897-1969.html

L’Intransigeant (París), 29 de agosto de 1936. La difusión de estas imágenes del cementerio de Badajoz alertaron a las autoridades militares de España y fue el origen de la detención y posterior expulsión de René Brut del territorio nacional

Nicolás Puerto Barrios



Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones