La inteligencia artificial da un nuevo paso en Córdoba con un programa práctico para profesionales y pymes

La compañía Startups.st refuerza su posición como uno de los principales agentes de transformación digital tras la puesta en marcha de CordobIA, una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.
Startups.st continúa consolidándose como uno de los referentes nacionales en la implantación práctica de la inteligencia artificial y la transformación digital de empresas, administraciones y profesionales, reforzando su presencia en Andalucía con la puesta en marcha de CordobIA, un programa impulsado por la Diputación de Córdoba para acercar la IA al tejido empresarial de la provincia.
La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), permitirá que profesionales, autónomos y pequeñas empresas de Córdoba capital y su área metropolitana accedan de forma gratuita a un itinerario de especialización orientado a incorporar la inteligencia artificial y la automatización a su actividad diaria.
Con esta nueva adjudicación, Startups.st amplía una trayectoria que ya incluye programas similares desarrollados en otros territorios como Cáceres y Burgos, además de diferentes proyectos de innovación y capacitación tecnológica impulsados junto a administraciones públicas.
Más que un programa formativo, CordobIA nace como un itinerario de aceleración para facilitar la implantación real de la inteligencia artificial en los negocios. El objetivo es que los participantes salgan con procesos automatizados, herramientas implantadas y una hoja de ruta clara para mejorar la productividad, optimizar costes y aumentar su competitividad.
El programa combinará 40 horas de formación presencial práctica mediante metodología Learning by Doing, 20 horas de webinars en directo y entre 5 y 15 horas de mentoring individualizado con expertos que acompañarán a cada participante en la aplicación de la IA a su propio proyecto o empresa.
Además, la formación se ofrecerá en modalidad mixta, con sesiones presenciales en Córdoba capital y su área metropolitana y formación online, incorporando tanto un formato intensivo de mañana como grupos flexibles en horario de mañana y tarde para facilitar la conciliación profesional.
Los contenidos estarán centrados en cinco grandes áreas: inteligencia artificial aplicada a la productividad mediante herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude; automatización avanzada y plataformas No Code como Make, n8n, Antigravity y Power Automate; gestión de datos e inteligencia de negocio con Airtable y Excel; transformación digital aplicada a departamentos como marketing, ventas, recursos humanos o administración; y un plan de implantación personalizado desarrollado durante las mentorías individuales.
El programa está dirigido a profesionales que buscan actualizar sus competencias digitales, trabajadores que quieran convertirse en referentes de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones, así como autónomos y pequeñas empresas interesados en automatizar procesos para ganar eficiencia y competitividad. Para obtener la acreditación oficial será necesario completar al menos el 80 % del itinerario.
Los participantes recibirán un diploma oficial expedido por la Diputación de Córdoba y pasarán a formar parte de una comunidad de profesionales orientada a compartir experiencias, generar colaboraciones y acelerar la adopción de nuevas tecnologías en la provincia.
Con iniciativas como CordobIA, Startups.st continúa reforzando su papel como socio estratégico para administraciones públicas y organizaciones que apuestan por una transformación digital basada en resultados reales y en la aplicación práctica de la inteligencia artificial al tejido productivo.
Las inscripciones para el programa ya se encuentran abiertas, iniciándose ahora el proceso de revisión de solicitudes y validación de los perfiles participantes.