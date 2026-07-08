El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba constituye su Comisión Operativa de Igualdad

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha formalizado la constitución de su Comisión Operativa de Igualdad (COI), un órgano colegiado encargado de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de garantizar la implementación práctica del nuevo Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud 2026-2029.

Esta iniciativa responde a la Orden de 27 de febrero de 2026, mediante la cual la Consejería de Sanidad aprobó el citado Plan Estratégico, concebido como una herramienta fundamental para avanzar hacia una administración sanitaria pública más igualitaria, justa y libre de discriminaciones. Dado que la implantación efectiva de estas medidas requiere adaptarse a las particularidades de cada entorno asistencial, se ha establecido la creación de Comisiones Operativas en todos los centros y áreas de gestión.

La Comisión Operativa de Igualdad constituida está integrada por representantes de la administración del centro sanitario y por representantes del personal designados por las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad o con representación en la Junta de Personal.

Su finalidad principal es elaborar el Plan Operativo de Igualdad específico para el área, traduciendo los objetivos estratégicos autonómicos en acciones concretas y medibles adaptadas a la realidad de los profesionales y usuarios de la zona sur de Córdoba.

Con la puesta en marcha de esta Comisión, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba reafirma su compromiso con los valores del Servicio Andaluz de Salud como la equidad y la mejora continua de la calidad en las condiciones laborales y asistenciales. La colaboración estrecha entre la dirección y la representación legal de los trabajadores permitirá diseñar medidas eficaces para erradicar brechas de género, fomentar la conciliación y garantizar un entorno de trabajo respetuoso e inclusivo para todo el personal sanitario y no sanitario.