Mediación Comunitaria en Prevención de Adicciones, un encuentro de formación y convivencia en Montilla

Los días 3, 4 y 5 de junio de 2026, Montilla acogió con éxito el encuentro “Mediación Comunitaria en Prevención de Adicciones”, un espacio intensivo de formación y convivencia. Las jornadas se desarrollaron en la Casa Rural “Capellanía de Alvear”, un entorno que permite combinar el aprendizaje teórico con la creación de lazos comunitarios en un ambiente de retiro y trabajo colaborativo.

El programa, diseñado para dotar a las personas participantes de herramientas prácticas en el ámbito de la intervención social, se estructuró en cinco módulos formativos clave. Se exploraron los nuevos usos y tipos de consumo de sustancias, la importancia de la educación emocional, la inclusión de la perspectiva de género en la prevención, la resolución de conflictos y los diversos modelos de intervención social.

Todas las sesiones formativas se desarrollaron a través de una metodología no formal, donde principalmente se fomenta la reflexión grupal y el debate. Hubo juegos de presentación, dinámicas de «energizer» y momentos de convivencia.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración institucional y el compromiso con la salud pública. El evento contó con el impulso del Ayuntamiento de Montilla, a través de sus Servicios Sociales y el programa Ciudades ante las Drogas, junto con el apoyo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Con la finalización de este encuentro, Montilla reafirma su posición como referente en la promoción de la salud y la prevención comunitaria apostando por la formación continua para afrontar los retos actuales en materia de adicciones